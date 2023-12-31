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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 25 973 оценки

Актер GTA снова стал жертвой своттинга

Simple Jack
Новости

Нед Люк из GTA 5, известный по роли Майкла Де Санты, снова стал жертвой “своттинга” во время своих прямых трансляций на YouTube, сообщает DramaAlert. Своттинг заключается в том, что злоумышленники вызывают полицию по определенному адресу под надуманным предлогом, и визит стражей порядка прерывает стрим. В последние недели это стало постоянной проблемой для Неда Люка: несколько попыток “своттинга” во время его прямых трансляций уже приводили к появлению полиции в его резиденцию в Нью-Йорке.

Несмотря на опасения по поводу безопасности, связанные с подобными инцидентами, Люк сохранял хорошее настроение во время стрима по Grand Theft Auto 5:

Ладно, это было весело. Хорошая попытка. Не получилось – не получилось! Просто еще один день на районе, как у мистера Роджерса.

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-3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
-zotik-

Сваттинг, своттинг это его отшлёпали?

2
kedmaker

от слова swat или мне не понятно...

1
kotasha

Странно что его на гта так потянула, он же вроде не игрок, и спустя столько времени.

0
Snake Snaake Snaaaaaake

хорошо, что не стал жертвой фистинга

-3
Deveron

Это для него уже пройденный этап)

-1
Wolfenstein

неизвестный актер стал жертвой абсолютно бездарной роли

-5
Deveron

Даа, ты что, как ты смеешь? Он одного из дегенератов озвучил, он супер звездюк теперь)

-1
-zotik- Deveron

Актер тревора в "лучше звоните солу" играл, а это правда хрен знает

0