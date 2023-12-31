Актер GTA снова стал жертвой своттинга

Нед Люк из GTA 5, известный по роли Майкла Де Санты, снова стал жертвой “своттинга” во время своих прямых трансляций на YouTube, сообщает DramaAlert. Своттинг заключается в том, что злоумышленники вызывают полицию по определенному адресу под надуманным предлогом, и визит стражей порядка прерывает стрим. В последние недели это стало постоянной проблемой для Неда Люка: несколько попыток “своттинга” во время его прямых трансляций уже приводили к появлению полиции в его резиденцию в Нью-Йорке.

Несмотря на опасения по поводу безопасности, связанные с подобными инцидентами, Люк сохранял хорошее настроение во время стрима по Grand Theft Auto 5:

Ладно, это было весело. Хорошая попытка. Не получилось – не получилось! Просто еще один день на районе, как у мистера Роджерса.