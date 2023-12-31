Актер GTA снова стал жертвой своттинга

Нед Люк из GTA 5, известный по роли Майкла Де Санты, снова стал жертвой “своттинга” во время своих прямых трансляций на YouTube, сообщает DramaAlert. Своттинг заключается в том, что злоумышленники вызывают полицию по определенному адресу под надуманным предлогом, и визит стражей порядка прерывает стрим. В последние недели это стало постоянной проблемой для Неда Люка: несколько попыток “своттинга” во время его прямых трансляций уже приводили к появлению полиции в его резиденцию в Нью-Йорке.
Несмотря на опасения по поводу безопасности, связанные с подобными инцидентами, Люк сохранял хорошее настроение во время стрима по Grand Theft Auto 5:
Ладно, это было весело. Хорошая попытка. Не получилось – не получилось! Просто еще один день на районе, как у мистера Роджерса.
Сваттинг, своттинг это его отшлёпали?
от слова swat или мне не понятно...
Странно что его на гта так потянула, он же вроде не игрок, и спустя столько времени.
хорошо, что не стал жертвой фистинга
Это для него уже пройденный этап)
неизвестный актер стал жертвой абсолютно бездарной роли
Даа, ты что, как ты смеешь? Он одного из дегенератов озвучил, он супер звездюк теперь)
Актер тревора в "лучше звоните солу" играл, а это правда хрен знает