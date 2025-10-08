Актёр Франклина из GTA 5 признался, что до сих пор поддерживает отношения с актёрами Майкла и Тревора

Прошло уже более десяти лет с момента выхода Grand Theft Auto V, однако актёры, воплотившие легендарное трио — Майкла, Франклина и Тревора — до сих пор поддерживают тесное общение. В новом интервью для Fall Damage актёр Шон Фонтено, сыгравший Франклина Клинтона, рассказал о своих отношениях с коллегами Недом Люком (Майкл) и Стивеном Оггом (Тревор).

Наши отношения с ребятами отличные. Я могу позвонить каждому из них прямо сейчас — и они поднимут трубку. Мы работали вместе почти три с половиной года, и за это время просто невозможно было не стать друзьями.

— признался Фонтено.

Фонтено, который до GTA 5 не имел актёрского опыта, отметил, что Люк и Огг с пониманием отнеслись к его неопытности и помогали в процессе съёмок.

Я не был профессиональным актёром, но они уважали меня за то, кем я являюсь — парня с улицы, — а я уважал их за их талант и профессионализм.

— рассказал он.

По словам Фонтено, он многому научился у коллег по съёмочной площадке и именно они помогли ему обрести уверенность перед камерой.

Я немного завидовал, насколько блестяще они играли. Но со временем понял, что нужно просто быть собой, не притворяться — и это сработало.

Интересно, что Нед Люк недавно признался, что получил повреждение голосовых связок из-за работы над ролью Майкла — голосовые нагрузки оказались слишком большими за годы дубляжа и озвучки.

Несмотря на прошедшее время, актёры регулярно появляются вместе на фан-встречах и выставках, а Люк даже стримит GTA 5 на Twitch, общаясь с поклонниками и вспоминая легендарные сцены.

На фоне дружбы актёров внимание фанатов всё больше приковано к следующей части серии — ожидаемой GTA 6, чей дебютный трейлер уже в два раза превосходит по просмотрам второй ролик.