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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 38 586 оценок

Аналитики раскрыли самые популярные игры в PlayStation Plus за 2026 год - футбол, Человек-паук и GTA в лидерах

Gutsz Gutsz

Мы продолжаем разбирать последний отчет от аналитиков из Alinea Analytics. Они уже сообщили о рекордной прибыли Capcom в Steam за 2026 год, однако это еще не самое интересное. Эксперты обнаружили, что игры из подписочных линеек PS Plus способны привлекать огромную аудиторию игроков.

Capcom за 2026 год заработала более 617 миллионов долларов в Steam - больше всего денег принесли хорроры Resident Evil

Специалисты подвели промежуточные итоги года и составили рейтинг тайтлов, которые собрали наибольшее число уникальных пользователей благодаря сервису от Sony:

  • 1-е место — FC 26 - 7,8 млн новых игроков. Футбольный симулятор возглавил рейтинг благодаря весенней раздаче в PS Plus Essential. Около 5 миллионов подписчиков запустили игру непосредственно во время действия предложения, а еще более миллиона пользователей вернулись к ней летом, во время финала чемпионата мира.
  • 2-е место — Marvel's Spider-Man 2 - 4,3 млн игроков. Супергеройский экшен пополнил библиотеку PS Plus Extra в феврале. Релиз в сервисе вызвал всплеск онлайна, который стабилизировался на уровне 100 тысяч новых пользователей еженедельно. Дополнительный интерес к игре подогрела недавняя кинопремьера фильма "Человек-паук: Новый день", а общая выручка проекта на всех платформах уже приблизилась к 1,3 миллиарда долларов.
  • 3-е место — Grounded - 3,2 млн игроков. Бывший эксклюзив Xbox, появившийся в июньской подборке PS Plus Essential, привлек преимущественно любопытствующую аудиторию. Около 70% пользователей провели в кооперативном выживании менее пяти часов. Тем не менее прямые продажи тайтла на PlayStation превысили 850 тысяч копий, принеся более 25 миллионов долларов выручки.
  • 4-е место — Big Walk - 2,8 млн игроков. Кооперативное приключение стало редким примером релиза сразу в базовой подписке. Несмотря на то, что это практически обнулило прямые цифровые продажи на консолях Sony, раздача обеспечила заполненные серверы и послужила отличной рекламой для версии в Steam, где инди-проект разошелся тиражом 1,8 млн копий ($23 млн выручки).
  • 5-е место — Undisputed - 2,8 млн игроков. Симулятор бокса показал внушительный результат за счет попадания в февральскую подборку Essential. По статистике аналитиков, основная база пользователей проекта активно играет в Fortnite, NBA 2K26 и спортивные симуляторы.
  • 6-е место — Grand Theft Auto 5 - 2,5 млн игроков. Очередное возвращение криминального боевика в каталог PS Plus Extra вновь обеспечило миллионные охваты. Небольшой дополнительный скачок интереса был зафиксирован в конце августа после официальной демонстрации геймплея GTA 6.

Как отмечают аналитики, для крупных издателей добавление игр в PS Plus остается очень действенным маркетинговым инструментом. Если подписка Game Pass от Xbox часто критикуется за свою цену или целесообразность добавления, то подписка Sony гарантировано генерирует игроков даже в не очень новых играх.

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