Аналитики раскрыли самые популярные игры в PlayStation Plus за 2026 год - футбол, Человек-паук и GTA в лидерах

Мы продолжаем разбирать последний отчет от аналитиков из Alinea Analytics. Они уже сообщили о рекордной прибыли Capcom в Steam за 2026 год, однако это еще не самое интересное. Эксперты обнаружили, что игры из подписочных линеек PS Plus способны привлекать огромную аудиторию игроков.

Специалисты подвели промежуточные итоги года и составили рейтинг тайтлов, которые собрали наибольшее число уникальных пользователей благодаря сервису от Sony:

1-е место — FC 26 - 7,8 млн новых игроков . Футбольный симулятор возглавил рейтинг благодаря весенней раздаче в PS Plus Essential. Около 5 миллионов подписчиков запустили игру непосредственно во время действия предложения, а еще более миллиона пользователей вернулись к ней летом, во время финала чемпионата мира.

. Футбольный симулятор возглавил рейтинг благодаря весенней раздаче в PS Plus Essential. Около 5 миллионов подписчиков запустили игру непосредственно во время действия предложения, а еще более миллиона пользователей вернулись к ней летом, во время финала чемпионата мира. 2-е место — Marvel's Spider-Man 2 - 4,3 млн игроков . Супергеройский экшен пополнил библиотеку PS Plus Extra в феврале. Релиз в сервисе вызвал всплеск онлайна, который стабилизировался на уровне 100 тысяч новых пользователей еженедельно. Дополнительный интерес к игре подогрела недавняя кинопремьера фильма "Человек-паук: Новый день", а общая выручка проекта на всех платформах уже приблизилась к 1,3 миллиарда долларов.

. Супергеройский экшен пополнил библиотеку PS Plus Extra в феврале. Релиз в сервисе вызвал всплеск онлайна, который стабилизировался на уровне 100 тысяч новых пользователей еженедельно. Дополнительный интерес к игре подогрела недавняя кинопремьера фильма "Человек-паук: Новый день", а общая выручка проекта на всех платформах уже приблизилась к 1,3 миллиарда долларов. 3-е место — Grounded - 3,2 млн игроков . Бывший эксклюзив Xbox, появившийся в июньской подборке PS Plus Essential, привлек преимущественно любопытствующую аудиторию. Около 70% пользователей провели в кооперативном выживании менее пяти часов. Тем не менее прямые продажи тайтла на PlayStation превысили 850 тысяч копий, принеся более 25 миллионов долларов выручки.

. Бывший эксклюзив Xbox, появившийся в июньской подборке PS Plus Essential, привлек преимущественно любопытствующую аудиторию. Около 70% пользователей провели в кооперативном выживании менее пяти часов. Тем не менее прямые продажи тайтла на PlayStation превысили 850 тысяч копий, принеся более 25 миллионов долларов выручки. 4-е место — Big Walk - 2,8 млн игроков . Кооперативное приключение стало редким примером релиза сразу в базовой подписке. Несмотря на то, что это практически обнулило прямые цифровые продажи на консолях Sony, раздача обеспечила заполненные серверы и послужила отличной рекламой для версии в Steam, где инди-проект разошелся тиражом 1,8 млн копий ($23 млн выручки).

. Кооперативное приключение стало редким примером релиза сразу в базовой подписке. Несмотря на то, что это практически обнулило прямые цифровые продажи на консолях Sony, раздача обеспечила заполненные серверы и послужила отличной рекламой для версии в Steam, где инди-проект разошелся тиражом 1,8 млн копий ($23 млн выручки). 5-е место — Undisputed - 2,8 млн игроков . Симулятор бокса показал внушительный результат за счет попадания в февральскую подборку Essential. По статистике аналитиков, основная база пользователей проекта активно играет в Fortnite, NBA 2K26 и спортивные симуляторы.

. Симулятор бокса показал внушительный результат за счет попадания в февральскую подборку Essential. По статистике аналитиков, основная база пользователей проекта активно играет в Fortnite, NBA 2K26 и спортивные симуляторы. 6-е место — Grand Theft Auto 5 - 2,5 млн игроков. Очередное возвращение криминального боевика в каталог PS Plus Extra вновь обеспечило миллионные охваты. Небольшой дополнительный скачок интереса был зафиксирован в конце августа после официальной демонстрации геймплея GTA 6.

Как отмечают аналитики, для крупных издателей добавление игр в PS Plus остается очень действенным маркетинговым инструментом. Если подписка Game Pass от Xbox часто критикуется за свою цену или целесообразность добавления, то подписка Sony гарантировано генерирует игроков даже в не очень новых играх.