Автор мода NaturalVision Enhanced для GTA 5 Enhanced, показал скриншоты улучшенной трассировки лучей

Моддер под ником Razed, один из создателей популярной серии модов NaturalVision для GTA V, представил скриншоты улучшенной трассировки лучей для GTA 5 Enhanced, в преддверии официального релиза NaturalVision Enhanced, запланированного на 15 мая.

Я хотел бы продемонстрировать некоторые последние разработки NaturalVision Enhanced. Мы увеличили дальность эффекта RTGI и усилили силу эффекта RTAO, что привело к улучшению общего визуального качества. Мы позаботились о том, чтобы добавить ползунок для игроков, чтобы включить или отключить настройки, поскольку усиление RTGI оказывает минимальное влияние на частоту кадров.

Опубликованные изображения демонстрируют реалистичное освещение и тени, более чёткие отражения, улучшенную цветокоррекцию и проработанные погодные эффекты. По словам Razed, релиз будет доступен сначала для подписчиков на Patreon, а затем — и для всех желающих совершенно бесплатно.