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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 35 098 оценок

Автор мода NaturalVision Enhanced для GTA 5 Enhanced, показал скриншоты улучшенной трассировки лучей

BENDJI BENDJI

Моддер под ником Razed, один из создателей популярной серии модов NaturalVision для GTA V, представил скриншоты улучшенной трассировки лучей для GTA 5 Enhanced, в преддверии официального релиза NaturalVision Enhanced, запланированного на 15 мая.

Я хотел бы продемонстрировать некоторые последние разработки NaturalVision Enhanced. Мы увеличили дальность эффекта RTGI и усилили силу эффекта RTAO, что привело к улучшению общего визуального качества. Мы позаботились о том, чтобы добавить ползунок для игроков, чтобы включить или отключить настройки, поскольку усиление RTGI оказывает минимальное влияние на частоту кадров.
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Опубликованные изображения демонстрируют реалистичное освещение и тени, более чёткие отражения, улучшенную цветокоррекцию и проработанные погодные эффекты. По словам Razed, релиз будет доступен сначала для подписчиков на Patreon, а затем — и для всех желающих совершенно бесплатно.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Spillik

И на вот это тратятся тонны ресурсов - на пиксельную рожу главного героя и лужи.

2
KANSERVATOR

жта 6 на минималках

1
Константин335

Красиво конечно, только не каждый ПК такое потянет

1