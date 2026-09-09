Автор порта GTA V для Switch готовит версию игры для Android-смартфонов на базе Snapdragon

Официальной версии Grand Theft Auto V для Android до сих пор не существует. В настоящее время Rockstar поддерживает игру на платформах ПК, PlayStation и Xbox, однако независимый разработчик работает над созданием нативной версии для Android. Проект ведет M0jso из студии Paralympics Productions — тот же автор, который ранее выпустил неофициальный порт GTA V для оригинальной консоли Nintendo Switch.

В отличие от запуска Windows-версии игры через эмулятор Winlator, этот проект предполагает нативный запуск GTA V на оборудовании с архитектурой ARM. Сообщается, что в порте для Switch использовалась версия GTA V Legacy 1.0.2699, перекомпилированная для чипа Tegra X1 (на базе ARM), который установлен в Nintendo Switch. Реализация того проекта стала возможной благодаря утечке исходного кода GTA V в 2023 году. Поскольку разработчик Android-версии тот же, что и у порта для Switch, вполне вероятно, что в основе обоих проектов лежит одна и та же кодовая база.

M0jso озвучил системные требования для первой публичной сборки под Android. В качестве минимума разработчик указывает процессор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти и 65 ГБ свободного места на накопителе. Первая публичная версия будет поддерживать только устройства на базе чипов Snapdragon. M0jso также отмечает, что игра может запуститься и на более старых процессорах Snapdragon, однако стабильная производительность не гарантируется. На момент написания статьи порт для Android все еще находится в разработке, и дата его выхода пока не определена.

Более полный список совместимых устройств, опубликованный в Discord-канале разработчика, включает чипы Snapdragon 782G, 865, 870, 888, а также более новые процессоры серий Snapdragon 7 и 8. В перечень также входят новейший Snapdragon 8 Elite и платформы Qualcomm серий G и XR. Чипы, не достигающие показателя 1069 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6, выделены в отдельную группу: игра на них запустится, но стабильная производительность не гарантируется.

Таким образом, первая публичная версия охватывает гораздо меньший круг устройств, чем тот, что рассматривается в рамках масштабной работы по обеспечению совместимости. Во второй части опубликованного списка в категорию временно неподдерживаемых устройств попали несколько чипов Samsung Exynos с графикой Xclipse, включая модели 1480, 1580, 2200, 2400, 2400e, 2500 и 2600. Судя по сообщениям на Reddit, поддержка графики Mali планируется в будущем, но не в первой версии, ориентированной на процессоры Snapdragon. Устройства на базе чипов Tensor с графикой PowerVR, а также платформы Helio в список поддерживаемых не включены.

Существует еще один нюанс для тех, кто уже встречает в сети файлы для скачивания «GTA V для Android». Версия от M0jso еще не была выпущена официально, однако существует отдельная китайская сборка для Android, которая, по всей видимости, работает на некоторых устройствах.