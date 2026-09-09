Автор порта GTA V для Switch готовит версию игры для Android-смартфонов на базе Snapdragon

Официальной версии Grand Theft Auto V для Android до сих пор не существует. В настоящее время Rockstar поддерживает игру на платформах ПК, PlayStation и Xbox, однако независимый разработчик работает над созданием нативной версии для Android. Проект ведет M0jso из студии Paralympics Productions — тот же автор, который ранее выпустил неофициальный порт GTA V для оригинальной консоли Nintendo Switch.
В отличие от запуска Windows-версии игры через эмулятор Winlator, этот проект предполагает нативный запуск GTA V на оборудовании с архитектурой ARM. Сообщается, что в порте для Switch использовалась версия GTA V Legacy 1.0.2699, перекомпилированная для чипа Tegra X1 (на базе ARM), который установлен в Nintendo Switch. Реализация того проекта стала возможной благодаря утечке исходного кода GTA V в 2023 году. Поскольку разработчик Android-версии тот же, что и у порта для Switch, вполне вероятно, что в основе обоих проектов лежит одна и та же кодовая база.
M0jso озвучил системные требования для первой публичной сборки под Android. В качестве минимума разработчик указывает процессор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти и 65 ГБ свободного места на накопителе. Первая публичная версия будет поддерживать только устройства на базе чипов Snapdragon. M0jso также отмечает, что игра может запуститься и на более старых процессорах Snapdragon, однако стабильная производительность не гарантируется. На момент написания статьи порт для Android все еще находится в разработке, и дата его выхода пока не определена.
Более полный список совместимых устройств, опубликованный в Discord-канале разработчика, включает чипы Snapdragon 782G, 865, 870, 888, а также более новые процессоры серий Snapdragon 7 и 8. В перечень также входят новейший Snapdragon 8 Elite и платформы Qualcomm серий G и XR. Чипы, не достигающие показателя 1069 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6, выделены в отдельную группу: игра на них запустится, но стабильная производительность не гарантируется.
Таким образом, первая публичная версия охватывает гораздо меньший круг устройств, чем тот, что рассматривается в рамках масштабной работы по обеспечению совместимости. Во второй части опубликованного списка в категорию временно неподдерживаемых устройств попали несколько чипов Samsung Exynos с графикой Xclipse, включая модели 1480, 1580, 2200, 2400, 2400e, 2500 и 2600. Судя по сообщениям на Reddit, поддержка графики Mali планируется в будущем, но не в первой версии, ориентированной на процессоры Snapdragon. Устройства на базе чипов Tensor с графикой PowerVR, а также платформы Helio в список поддерживаемых не включены.
Существует еще один нюанс для тех, кто уже встречает в сети файлы для скачивания «GTA V для Android». Версия от M0jso еще не была выпущена официально, однако существует отдельная китайская сборка для Android, которая, по всей видимости, работает на некоторых устройствах.
Надеюсь на медиатеках тоже будет запускаться, а то это какой-то бред когда у тебя будет мощный процессор, но создатель заблокировал запуск на медиатеках