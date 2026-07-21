Автор скандальной игры про питомца у трёх девушек Sweet Hamster Days рассказал про главный источник вдохновения - GTA 5

Необычная инди новинка Sweet Hamster Days стала одной из самых обсуждаемых и странных вирусных феноменов интернета за последнее время. Этот симулятор свиданий, где игрок берет на себя роль перевоплощенного хомяка, живущего под опекой привлекательных девушек-хозяек, привлек внимание многих геймеров еще до своего релиза. Однако куда больше удивляет не сама концепция проекта, а то, откуда авторы черпали идеи. Как оказалось, в основе создания игры о грызуне лежит культовый криминальный боевик от Rockstar Games.

В недавнем интервью японскому порталу Automaton руководитель проекта Катаяма раскрыл весьма неожиданные подробности разработки. Выяснилось, что фундаментом для идеи послужила механика переключения персонажей из Grand Theft Auto 5.

Я большой фанат GTA V, где вы по мере прохождения переключаетесь между тремя главными героями. Пока я наслаждался возможностью примерять на себя чужие жизни — жизни, которые мне не принадлежали, — мне в голову пришла забавная мысль: было бы здорово, если бы вместо человека одним из вариантов переключения оказался хомяк.

— объяснил Катаяма то, как сюжет и геймплей хита Rockstar помогли сформировать базовый концепт Sweet Hamster Days.

Дизайнер игры Ода добавил, что еще одним важным стимулом стал реальный психологический опыт. В прошлом Катаяма подрабатывал аниматором в ростовых куклах. Он заметил, что когда он находился в костюме животного, совершенно незнакомые люди, которые в обычной ситуации просто прошли бы мимо, начинали проявлять к нему искреннюю симпатию, заботу и дружелюбие. Разработчикам захотелось передать это чувство в игре — каково это, ощущать радость от общения, находясь в принципиально иной форме. В качестве жанровых ориентиров Ода также назвал популярные корейские романтические FMV-игры, такие как Knowledge, or Know Lady и Five Hearts Under One Roof.

Стоит отметить, что абсурдный концепт «жизни беззаботного питомца» оказался настолько резонансным, что привлек внимание даже вне игровой индустрии. Так, бывший японский политик Сэйко Хасимото говорил, что из-за столь расслабляющих виртуальных симуляторов и без того проблемная рождаемость в Японии «снизится еще сильнее».

Очевидно, что создавая новаторскую систему из трех протагонистов для GTA 5 в 2013 году, Rockstar Games вряд ли могла предвидеть, что однажды их механика вдохновит инди-разработчиков на создание вирусной новеллы о хомяке.