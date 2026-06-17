Британские госслужащие играли в Grand Theft Auto Online ради социологического исследования

Сотрудники Министерства образования Великобритании принимали участие в игровых сессиях Grand Theft Auto Online вместе с обычными гражданами в рамках государственного исследования. Данный эксперимент проводился специальной правительственной группой для изучения повседневных проблем и жизненного опыта участников в неформальной обстановке.

Сам проект был запущен в 2024 году экспериментальным подразделением Policy Lab, которое занимается поиском новых подходов к разработке государственной политики. Госслужащие присоединялись к сетевым миссиям в Grand Theft Auto Online и общались с другими игроками непосредственно во время игрового процесса. По замыслу организаторов, виртуальное пространство популярного экшена должно было послужить безопасной эмоциональной средой, помогающей участникам выйти за рамки стандартных ответов и раскрыть различные аспекты своего опыта.

Необычный метод исследования вызвал критику в правительственных кругах. Источник в британском кабинете министров сообщил прессе, что подобные проекты являются нецелевым расходованием средств налогоплательщиков на развлечения в игре с возрастным рейтингом 18+, в то время как в стране существуют более важные нерешенные проблемы. Действующая администрация назвала проект устаревшей инициативой консерваторов и пообещала тщательно изучить целесообразность проведения таких экспериментов.

Организаторы сессий объясняли свой выбор тем, что виртуальное пространство помогает участникам расслабиться и делиться личными историями более открыто, чем во время стандартных опросов. Госслужащие проходили кооперативные задания вместе с обычными гражданами и вели с ними беседы о социальном контексте и трудностях обучения. Разработчики игры из компании Rockstar Games не принимали участия в данной правительственной программе.