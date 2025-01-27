Бывший автор GTA высказался о запретах фанатских модов

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей отреагировал на блокировки фанатских модификаций для игр Grand Theft Auto. По его словам, разработчик и издатель — это коммерческие компании, которые обязательно вмешаются, если будут задеты интересы их бизнеса.
Например, российский мод GTA: Vice City Nextgen Edition на движке GTA 4 напрямую конкурирует с ремастером игры в составе сборника Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. А модификация Liberty City Preservation Project, которая переносит Либерти-Сити на движок GTA 5, «угрожает» потенциальному ремастеру GTA 4. А, к примеру, проект DCA3, портирующий GTA 3 на консоль Dreamcast, может чувствовать себя спокойно.
Создатели GTA ополчились на вышеописанные моды в январе 2025 года. Сначала Rockstar Games побеседовала с авторами Liberty City Preservation Project, после чего те объявили о закрытии проекта. Затем издатель Take-Two Interactive заблокировал YouTube-канал российской команды Revolution Team, трудившейся над Nextgen Edition для Vice City. Геймеры всё равно выпустили бесплатный мод.
Оббе Вермей работал в Rockstar North до выхода GTA 4. В последние годы он делится подробностями разработки игр серии. Например, он раскрыл, как придумал кинематографическую камеру для GTA 3, и почему изначально в San Andreas все города должны были располагаться на отдельных картах.
Конкурируют 😂😂😂 да они его уничтожают этот сборник кривой. Сами сделать немонут нормално то и бесятся из за убитой репутации тем более мод бесплатный.
тэйкту совсем охерели в последнее время. ГТА по факту живет только за счет моддинг-комьюнити, как и игры беседки
Вот только они не любят когда их старые игры живут. С учётом как они сломали оригинальные пк версии те что продавались в стиме (причём если скачать первые версии они работают гуд) они явно хотят что бы кроме как в последние их игры, а точнее онлайн шляпу больше ни во что не играли. А переиздания выпустили так как был спрос, возможность поиметь бабла.
>российский мод GTA: Vice City Nextgen Edition на движке GTA 4 напрямую конкурирует с ремастером игры в составе сборника Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
Так, может, нужно было самим сделать достойный ремастер трилогии? Если несколько энтузиастов без доступа к исходному коду игры смогли сделать настолько качественный ремастер, то уж сами разработчики при своих возможностях могли бы сделать явно больше. А в итоге мы получили позорный ремастер, уступающий фанатскому, и который только с недавних пор начал становиться играбельным.
>модификация Liberty City Preservation Project, которая переносит Либерти-Сити на движок GTA 5, «угрожает» потенциальному ремастеру GTA 4
Разрабы защищают то, чего может и не быть. Забавно. Хотя, опять же, давно могли бы и к GTA 4 ремастер выпустить. И фанатам хорошо было бы, и сами бабла заработали бы, благо спрос на него большой.
Но кто мы такие, чтобы судить их. Наверняка с точки зрения бизнеса и затрат это не то чтобы выгодно для них.
отсутствие ремастеров от самих роков, думаю можно обьяснить одним большим костяком разрабов, которые занимаются крупными проектами, а на ремастер не кого выделить, по этому нанимают всяких индусов, хотя могли бы собрать отдельную команду для ремастеров старых игр, но ими движет и жадность
что мешает положить на эти запреты х"й и раздавать через торренты? что там эти опущенцы в рокстаре думают - какая разница то.
наши так и сделали, а вот пендосам сложнее. к ним руководство тейкту может лично приехать и настучать в бубен
пусть постят в ВК, там всем по"уй :)))
Бизнесменов можно понять, "бабки, бабки, сука бабки" и всё такое. Жаль что они не понимают мотивы создателей таких модификаций. Эти люди не собираются конкурировать, не претендуют на прибыль компании, они делают то, что хочется видеть им - таким же игрокам, как и прочие. Компания Valve, например, это понимает и реагирует поддержкой, выкупом наработок, а порой и наймом таких энтузиастов. Результатом этого явились популярнейшие игры компании.
Хозяева Рокстар же видят в таких умелых и идейно заряженных людях врагов, с которыми следует бороться. Как можно бороться с многообещающими кандидатами на должность в компании и потенциальное увеличение продуктивности? Ответ болезненно прост: Take-Two пофиг на разработчиков, на игры, на их поклонников и на игровую культуру. Для них GTA - актив, который нужно выгодно реализовывать и защищать от любой конкуренции.
Все эти моды стоит воспринимать как чёткий запрос от аудитории и умело его удовлетворять, за одно и находя многообещающих сотрудников, я считаю.
Take-Two Interactive заблокировал YouTube-канал российской команды Revolution Team, трудившейся над Nextgen Edition для Vice City. Геймеры всё равно выпустили бесплатный мод.
Тем временем Тодд Говард: "Да игроки сами доделают нашу игру"
Компании бабки рубить надо, очевидно же. Какой ремастер гта 4 угрожает либерти сити на движке пятерки? Бред сивой кобылы. Ремастер - это официальный продукт, с рекламой, поддержкой. Мод - поделка на коленке, для узкого круга. Два разных мира. Кто вообще купит трилогию дефинитив эдишн после этого мода? Никто. Вот и прикрыли лавочку. DCA3 на Dreamcast никого не волнует, потому что Dreamcast уже сто лет как почил в бозе. Кому он нужен? Никому. Вот и трогать не стали.
Игре уже больше 20 лет, денег с неё уже много заработанно (ну очень много). Люди которые создают материальные продукты - получают только один раз доход с созданных ими материальных ценностей. Нам не продают в магазинах одну и ту же колбасу 20 лет подряд. А создатели игр хотят вечно доить деньги со своих франшиз, которые они сделали когда-то. Уважай чужой труд кто-то скажет, да нужно конечно уважать. Но нельзя сравнивать труд рабочих: которые какждый будний день ходят на работу , и какуют-то игровую франшизу, которую сделали 20 лет назад.
Согласен. Поэтому я считаю ценность интеллектуальной собственности чересчур завышенной. Бесконечное копирование обесценит валюту, например, так же и однажды написанная книга, снятый фильм и выпущенная игра, копируемые в цифровую эпоху имеют вечно снижающуюся стоимость. Цена таких вещей искусственна и не формируется спросом-предложением.
конкурирует 🤣
THQ чёт ничего не задевает. Они ремейк первой клепают, но спокойно договорились и за покупку оригинала ты можешь установить качественный ремастер первой на базе UE5 и спокойно играть. Причём этот ремастер задумывался для мододелов, так как двигло старое, а тут чел как я понял готов дать всё что нужно для создания модов уже на этой базе. Вот тут я понимаю было за что блочить, мало того что перенос на другое двигло, так и вообще на левый движок и дабы уже на нём клепать моды. Но опять же THQ спокойно пошли на встречу и все в плюсе!
А ну и "Хроники Миртаны" в стиме прям выкатили и сами же его рекомендовали, вот это я понимаю.
а он не хочет поменять имя на капитан, а фамилию на очевидность?
Со времен Hot Coffee у них зуб на модмейкеров, тогда им это стоило судебных разбирательств на всю страну и введение новых законов, отсюда всегда можно ожидать что любой мод крупный/популярный просто прикроют.
Для большой мамаши Take2 это так же и ущерб их будущим ремастерам, даже если счет идёт на копейки( крупные издатели/студии ни есть ваши друзья как бы и готовы за копейку удавиться порой).
Единственное что может помочь дальше так это опыт парней что Nextgen Edition запилили - за бугром любой мод прикроют, вэлком ту ВК лол.