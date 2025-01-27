Бывший автор GTA высказался о запретах фанатских модов

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей отреагировал на блокировки фанатских модификаций для игр Grand Theft Auto. По его словам, разработчик и издатель — это коммерческие компании, которые обязательно вмешаются, если будут задеты интересы их бизнеса.

Например, российский мод GTA: Vice City Nextgen Edition на движке GTA 4 напрямую конкурирует с ремастером игры в составе сборника Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. А модификация Liberty City Preservation Project, которая переносит Либерти-Сити на движок GTA 5, «угрожает» потенциальному ремастеру GTA 4. А, к примеру, проект DCA3, портирующий GTA 3 на консоль Dreamcast, может чувствовать себя спокойно.

Создатели GTA ополчились на вышеописанные моды в январе 2025 года. Сначала Rockstar Games побеседовала с авторами Liberty City Preservation Project, после чего те объявили о закрытии проекта. Затем издатель Take-Two Interactive заблокировал YouTube-канал российской команды Revolution Team, трудившейся над Nextgen Edition для Vice City. Геймеры всё равно выпустили бесплатный мод.

Оббе Вермей работал в Rockstar North до выхода GTA 4. В последние годы он делится подробностями разработки игр серии. Например, он раскрыл, как придумал кинематографическую камеру для GTA 3, и почему изначально в San Andreas все города должны были располагаться на отдельных картах.