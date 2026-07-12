Бывший продюсер Rockstar объяснил, с чем связаны поздние релизы игр компании на ПК

На фоне бесконечных споров о том, почему GTA 6 не выйдет на ПК одновременно с консолями, бывший продюсер Rockstar Джон Риччио (один из создателей GTA 5 и Red Dead Redemption) раскрыл истинные причины этой многолетней тактики компании.

В эфире подкаста Kiwi Talkz Риччио пояснил, что дело вовсе не в технических сложностях разработки для ПК. Ключевой фактор — грамотное распределение сил внутри студии. Его формула проста:

«Если вы тратите ресурсы на одну задачу, значит, вы забираете их у другой».

В качестве примера продюсер привел разработку первой Red Dead Redemption. По его словам, у команды была рабочая ПК-версия игры еще на ранних этапах производства, но ее осознанно придержали. Это доказывает, что задержки релизов на компьютерах — всегда стратегический выбор приоритетов, а не технический тупик.

Такой подход идеально вписывается в привычную философию Rockstar. В случае с масштабными проектами, которые создаются годами, студия бросает все силы на полировку версий для PlayStation и Xbox. И только после этого команда переключается на ПК, чтобы выдать максимально стабильный порт с графическими улучшениями. Очевидно, что с GTA 6 история повторится.

Эта стратегия полностью совпадает и с позицией главы Take-Two Штрауса Зельника. Он не раз подчеркивал, что для холдинга в приоритете сначала консольный релиз, и лишь затем — экспансия на ПК.

Подобная схема уже доказала свою коммерческую и техническую успешность на примере GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Обе игры добирались до компьютеров с опозданием, но на выходе предлагали образцовый уровень графики и оптимизации, задействовавший все возможности платформы.

Раньше геймеры думали, что Rockstar затягивает с ПК-версиями из-за страха перед пиратством или модами. Однако теперь очевидно, что за этим решением стоит чистая логика менеджмента: отсутствие GTA 6 на ПК в первый день релиза — это не технический сбой, а взвешенная политика управления ресурсами студии.