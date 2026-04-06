Бывший разработчик GTA 5 заявил, что даже 20 лет опыта больше не гарантируют работу в игровой индустрии

Бывший аудиоинженер Rockstar Games Роб Карр рассказал о сложной ситуации на рынке труда в игровой индустрии. По его словам, сегодня даже многолетний опыт и участие в разработке крупных проектов не гарантируют специалистам трудоустройства.

В интервью блогеру Рису «Kiwi Talkz» Рейли разработчик отметил, что из-за массовых сокращений и закрытия студий тысячи специалистов одновременно ищут работу. В результате на одну позицию могут претендовать десятки кандидатов с одинаково высоким уровнем опыта.

«У меня 20 лет опыта в индустрии, я работал над одними из крупнейших игр в мире, но есть десятки людей с таким же опытом и такими же проектами в портфолио», — рассказал Карр. По его словам, иногда работодатели признают, что с резюме всё в порядке, однако финальный выбор между кандидатами превращается практически в «подбрасывание монеты».

Карр работал в Rockstar Games над несколькими известными проектами, включая GTA 5, Red Dead Redemption и L.A. Noire. Сейчас разработчик живёт в Финляндии, где занимается собственным игровым проектом под названием Nyrkkipoyta, а также ведёт блог об аудиодизайне Audio Expat.

Ранее он также сотрудничал со студией Redhill Games и участвовал в разработке Overwatch 2 по контракту с Blizzard. После завершения этого сотрудничества разработчик остался без постоянной работы.

По словам Карра, нынешняя ситуация в индустрии во многом связана с последствиями пандемии COVID-19. В тот период спрос на игры резко вырос, из-за чего многие студии начали активно расширять команды и запускать новые проекты. Однако после спада интереса к рынку часть компаний столкнулась с необходимостью сокращений.