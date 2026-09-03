Бывший разработчик Rockstar признался: в студии боялись, что GTA Online провалится

Сегодня GTA Online считается одним из главных успехов Rockstar Games, однако на старте ситуация выглядела совершенно иначе. По словам бывшего разработчика студии, команда некоторое время всерьёз опасалась, что онлайн-режим GTA 5 окажется провальным.

Grand Theft Auto Online вышла в 2013 году как многопользовательская платформа на основе GTA 5. Запуск оказался крайне проблемным: игроки столкнулись с многочисленными багами, серьёзными проблемами с сетевой стабильностью и довольно небольшим количеством контента. Даже внутри Rockstar не были уверены, что проект сможет стать долгосрочным успехом.

Об этом рассказал Мэтт Фридман, бывший дизайнер Rockstar, работавший в том числе над GTA 5, Red Dead Redemption 2 и Max Payne 3. В интервью Eldorado.gg разработчик вспомнил, какие ожидания были у команды во время создания GTA Online.

По словам Фридмана, масштаб успеха, которого в итоге достигла GTA 5 благодаря онлайн-режиму, оказался намного выше первоначальных прогнозов. Сам разработчик считает, что именно GTA Online сыграла огромную роль в том, насколько большой в конечном итоге стала игра.

При этом на этапе разработки никто не мог гарантировать, что онлайн вообще заработает так, как задумано. Фридман признался, что внутри Rockstar многие считали проект потенциальным провалом.

Особенно тревожной для разработчиков была ситуация с количеством доступного контента. Фридман вспоминает, как тестировщики QA приходили к нему и сообщали, что весь контент онлайн-режима можно пройти примерно за четыре часа.

«Мы все были уверены, что это провалится. Все думали, что эта штука провалится».

По словам Фридмана, тестировщики буквально предупреждали команду, что в GTA Online слишком мало занятий и что игроки очень быстро смогут увидеть всё, что было подготовлено на тот момент.

Разработчики понимали масштаб проблемы, но всё равно решили посмотреть, что произойдёт после запуска. Как оказалось, опасения не оправдались. Несмотря на крайне тяжёлое начало, GTA Online со временем превратилась в настоящий феномен и значительно превзошла те ожидания, которые были у команды на старте.