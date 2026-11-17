Бывший сотрудник Rockstar Games Мэтт Фридман раскрыл небольшую, но довольно необычную деталь GTA 5, которую, по его собственному признанию, вряд ли заметили многие игроки. Речь идет о следах крови на джинсах Тревора после его первой встречи с Джонни Клебицем — главным героем дополнения The Lost and Damned для GTA 4.

В этой сцене Тревор жестоко расправляется с Джонни, после чего игрок получает возможность управлять новым персонажем. Фридман решил сделать последствия произошедшего заметными не только в самой кат-сцене, но и во время дальнейшего прохождения. Он добавил на штанину джинсов Тревора текстуру брызг крови, которая постепенно исчезала по мере продвижения по игре.

Фридман проработал в Rockstar почти девять лет. Он начинал с должности дизайнера уровней в Max Payne 3, а в GTA 5 отвечал, в частности, за механику переключения между персонажами во время заданий. Однако на кровавых джинсах Тревора его работа не закончилась: разработчику пришлось создать алгоритм постепенного удаления следов крови и обеспечить сохранение текущего состояния одежды после смерти и возрождения героя. Обычно при повторном появлении персонажа игра создает новую модель, поэтому без дополнительной настройки следы крови могли бы исчезнуть раньше времени.

Сам Фридман признался, что почти уверен: никто не обратил внимания на эту особенность. При этом он считает подобные мелочи важной частью разработки. По его словам, игроки должны чувствовать, что их действия и потраченное время имеют значение, а игра последовательно учитывает их решения. Разработчик также отметил, что старается создавать условия, при которых человек сможет получить удовольствие от игры даже после тяжелого рабочего дня.

Именно такие детали, которые легко пропустить во время прохождения, во многом формируют репутацию Rockstar. Студия известна вниманием к мелочам — от поведения окружающего мира до особенностей моделей персонажей. И хотя игроки могут быстро переодеть Тревора и никогда не увидеть, как постепенно исчезает кровь с его джинсов, разработчики все равно потратили время на эту небольшую деталь.