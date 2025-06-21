Бывший технический директор Rockstar: для создания мультиплеера в GTA понадобилось почти 20 лет экспериментов и неудач

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей раскрыл интересные подробности о многолетнем пути студии к созданию GTA Online.

Оказывается, первые эксперименты с сетевыми режимами начались еще в эпоху первых частей франшизы. В GTA 1 и 2 существовал локальный мультиплеер, где для экономии трафика между устройствами передавались только нажатия клавиш, что часто приводило к рассинхронизации игровых сессий.

Вермей рассказал, что для GTA 3 он лично разрабатывал прототип deathmatch-режима, где игроки могли перестреливаться и вытаскивать друг друга из машин. Однако из-за нехватки времени и необходимости создания сетевой инфраструктуры от этой идеи пришлось отказаться - в исходном коде остался лишь след в виде строки #ifdef GTA_NETWORK.

В GTA: Vice City студия даже наняла специальных программистов для работы над сетевым режимом, но снова столкнулась с проблемой сжатых сроков разработки. В свою очередь GTA: San Andreas стала последней игрой для PS2, поэтому студия решила даже не пытаться добавить в неё мультиплеер, однако на консолях игра получила локальный кооператив, но по словам Вермея "это было не то".

Переломным моментом стал релиз GTA 4, где наконец удалось реализовать полноценный мультиплеер силами четырех программистов и нескольких дизайнеров. Как отмечает Вермей, с самого начала в Rockstar мечтали о двухэтапной системе: сначала базовый мультиплеер, затем - масштабный онлайн-опыт.

Лишь к 2013 году, с выходом GTA Online, студии удалось реализовать свою многолетнюю мечту - создать устойчивую онлайн-экосистему, которая продолжает развиваться и сегодня. По словам Вермея, этот путь занял почти два десятилетия экспериментов и неудач.