Человек угнал лимузин стоимостью в целое состояние, и скрылся от погони, используя трюк из GTA

Лос-Анджелес, лимузин стоимостью в сотни тысяч долларов, погоня.... Вам это ничего не напоминает? Кому-то это наверняка напомнит серию игр Grand Theft Auto. А чтобы было еще интереснее, вся эта ситуация закончилась в стиле GTA.
Вор решил угнать лимузин Rolls Royce Phantom стоимостью около $500 000, что, конечно же, не осталось незамеченным ни владельцем, ни оперативно поднятыми им по тревоге властями. Была организована погоня на вертолете, но и это не помогло сотрудникам правоохранительных органов - угонщик неожиданно свернул в один из небольших переулков, а затем скрылся на многоэтажной парковке. Думаете, такой трюк работает только в игре? Как бы не так - вор и его добыча растворились в воздухе.
Возможно, погоня была бы более эффективной, если бы полицейские также начали использовать тактику в стиле GTA, например, толкать машину. Однако, стараясь не приближаться к убегающему грабителю слишком близко, они, вероятно, помнили о стоимости авто, а также о безопасности пешеходов. Грабитель же, видимо, хорошо знал планировку улиц в городе, поэтому его маневр побега в переулок был не только попыткой спрятаться, но и избежать пробок. Весь инцидент можно увидеть на кадрах, показанных американским телеканалом:
Уход с главной дороги сработал как прятки в GTA, и через некоторое время, как по волшебству, все "звезды" статуса погони исчезли. Неизвестно, рассчитывала ли полиция на какие-то дополнительные средства безопасности, установленные на автомобиле (например, GPS-передатчик для облегчения слежения), но до сих пор машина не найдена.
Будем надеяться, что этот случай не попадет в заголовки новостных программ как очередное шизодоказательство того, что во всем виноваты видеоигры.
Он не угонял - он пытался спасти известную рок группу.В лимузине была бомба и если бы он остановился,то машина взлетела бы на воздух.)
Мистер "помогите, я не умею плавать" в голубой гавайской рубашке и группа Love Fist :D
Он самый)
Из какой части ГТА эта миссия?Я помню в какой-то ГТА видал такое.
из GTA Vice City это та самая миссия)
это из GTA Vice City
когда осознаешь, что ИИ нпс в играх не так уж сильно отличается от реальности.
Во всем виноваты ужасные жестокие игры, запретить даже тетрис ибо он заставляет строителей со стройки тырить блоки !!!
Когда в заголовке гта тупо притянута за уши, okay guy.
По любому RR заехал в грузовик, который уехал вообще в другую сторону, фишка из фильма такси )))
в котором корпус был хорошо изолирован, и гпс трекер пропал с радаров)
если его приготовили заранее в гараже дяди васи, почему нет
там мощные видать люди стоят раз сразу исчез
Много текста не относящегося к игровой/фильмо индустрии или железо
10 минут видео без тайм кодов
Вы это ещё и лайкаете
Вот вы схавали это, потом плавать в этой воде будете
Одобряю твой ник
Видимо заехал в автомастерскую и перекрасил
не дождался
Если б он в покраску заехал и перекрасил авто как в grand theft auto 3 - вот это был бы номер👍
ЗАЧЕМ ЭТО на игровом сайте? Тупо приплели GTA
Вы лучше зайдите в галерею - такое ощущение, будто прносайт.
Так мы и поверили что копы во время погони будут задумываться о стоимости авто. Получается что, если какая нибудь Тойота то можно таранить, а если Ролс Ройс то нет? Чушь, уверен это машина кого нибудь с друзьями в администрации. В каждом городе каждый день угоняют по несколько машин, и сильно сомневаюсь что каждую будут вот так преследовать, даже если сигналка дает сигнал местному полицейскому участку
счёт потом участку предоставляют который вёл погоню за весь ущерб городу
Насколько я знаю, речь про необоснованный вред. Если машина нарушителя несется и может навредить гражданам, и в том числе сбить кого то, то они имеют право портить имущество города, ну и так далее
а почему бы и нет если так нет GTA 6😂
это какое-то жалкое подобие гта
Уже разобрали наверное по винтикам и на запчасти 🤣🤣🤣
После этого случая желтая пресса опять начнет винить во всех грехах видеоигры.
Наипал )))
а сколько звезд у него ?
Лол
мдааааа до танкыв леопард и абрамс лемузин не дотянул
Да он там на парковке AEZAKME прописал )
мужик красавчик