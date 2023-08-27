Человек угнал лимузин стоимостью в целое состояние, и скрылся от погони, используя трюк из GTA ©

Лос-Анджелес, лимузин стоимостью в сотни тысяч долларов, погоня.... Вам это ничего не напоминает? Кому-то это наверняка напомнит серию игр Grand Theft Auto. А чтобы было еще интереснее, вся эта ситуация закончилась в стиле GTA.



Вор решил угнать лимузин Rolls Royce Phantom стоимостью около $500 000, что, конечно же, не осталось незамеченным ни владельцем, ни оперативно поднятыми им по тревоге властями. Была организована погоня на вертолете, но и это не помогло сотрудникам правоохранительных органов - угонщик неожиданно свернул в один из небольших переулков, а затем скрылся на многоэтажной парковке. Думаете, такой трюк работает только в игре? Как бы не так - вор и его добыча растворились в воздухе.

Возможно, погоня была бы более эффективной, если бы полицейские также начали использовать тактику в стиле GTA, например, толкать машину. Однако, стараясь не приближаться к убегающему грабителю слишком близко, они, вероятно, помнили о стоимости авто, а также о безопасности пешеходов. Грабитель же, видимо, хорошо знал планировку улиц в городе, поэтому его маневр побега в переулок был не только попыткой спрятаться, но и избежать пробок. Весь инцидент можно увидеть на кадрах, показанных американским телеканалом:

Уход с главной дороги сработал как прятки в GTA, и через некоторое время, как по волшебству, все "звезды" статуса погони исчезли. Неизвестно, рассчитывала ли полиция на какие-то дополнительные средства безопасности, установленные на автомобиле (например, GPS-передатчик для облегчения слежения), но до сих пор машина не найдена.

Будем надеяться, что этот случай не попадет в заголовки новостных программ как очередное шизодоказательство того, что во всем виноваты видеоигры.