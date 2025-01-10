Датамайнер Tez2: Rockstar готовит статью с новостями о GTA 6 или улучшенной PC-версии GTA 5

Датамайнер Tez2, который ранее неоднократно первым делился информацией касательно планов Rockstar Games, сообщает, что он обнаружил признаки того, что студия готовит новость для своего сайта, которая коснется серии Grand Theft Auto.
По его словам, Rockstar уже начала заниматься составлением новости, которая предположительно коснется улучшенной PC-версии Grand Theft Auto 5 или Grand Theft Auto 6. Датамайнер изучил предыдущее время написания таких новостей - обычно Rockstar публиковала их спустя две-три недели.
Таким образом, уже в конце января/начале февраля Rockstar может порадовать фанатов новыми новостями касательно одной из своих игр.
Ну так Некс Ген версия 5-ки как говорили выйдет в начале этого года т.е в марте ориентировочно
Ой, да это будет просто порт некстген версии для консолей, на ПК. А сам ремастер вышел, почти три года назад
Скорей ртх патч для 5ки.
Ну речь была об этом..
Так я об этом и написал, в новости про патч я больше верю.
Посмотрите какой какулечкой Тревор покакал за помойкой, может быть там подсказка кроется? // Alexander Sbercotoff
Какой там они молчат о консольной версии гта 6 более года, а про пк они тем более будут молчать, а нектген гта 5 уже давно известно что скоро расскажут по подробней.
Про пк это гта 5