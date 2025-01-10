Датамайнер Tez2: Rockstar готовит статью с новостями о GTA 6 или улучшенной PC-версии GTA 5

Датамайнер Tez2, который ранее неоднократно первым делился информацией касательно планов Rockstar Games, сообщает, что он обнаружил признаки того, что студия готовит новость для своего сайта, которая коснется серии Grand Theft Auto.

По его словам, Rockstar уже начала заниматься составлением новости, которая предположительно коснется улучшенной PC-версии Grand Theft Auto 5 или Grand Theft Auto 6. Датамайнер изучил предыдущее время написания таких новостей - обычно Rockstar публиковала их спустя две-три недели.

Таким образом, уже в конце января/начале февраля Rockstar может порадовать фанатов новыми новостями касательно одной из своих игр.