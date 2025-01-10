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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 32 319 оценок

Датамайнер Tez2: Rockstar готовит статью с новостями о GTA 6 или улучшенной PC-версии GTA 5

AceTheKing
Новости

Датамайнер Tez2, который ранее неоднократно первым делился информацией касательно планов Rockstar Games, сообщает, что он обнаружил признаки того, что студия готовит новость для своего сайта, которая коснется серии Grand Theft Auto.

По его словам, Rockstar уже начала заниматься составлением новости, которая предположительно коснется улучшенной PC-версии Grand Theft Auto 5 или Grand Theft Auto 6. Датамайнер изучил предыдущее время написания таких новостей - обычно Rockstar публиковала их спустя две-три недели.

Таким образом, уже в конце января/начале февраля Rockstar может порадовать фанатов новыми новостями касательно одной из своих игр.

-9
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Dixon_V

Ну так Некс Ген версия 5-ки как говорили выйдет в начале этого года т.е в марте ориентировочно

1
K0t Felix

Ой, да это будет просто порт некстген версии для консолей, на ПК. А сам ремастер вышел, почти три года назад

0
spaMER_ID

Скорей ртх патч для 5ки.

0
prince0

Ну речь была об этом..

2
spaMER_ID prince0

Так я об этом и написал, в новости про патч я больше верю.

0
Пользователь ВКонтакте

Посмотрите какой какулечкой Тревор покакал за помойкой, может быть там подсказка кроется? // Alexander Sbercotoff

-3
kotasha

Какой там они молчат о консольной версии гта 6 более года, а про пк они тем более будут молчать, а нектген гта 5 уже давно известно что скоро расскажут по подробней.

-6
R01Adil

Про пк это гта 5

4