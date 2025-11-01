Дэн Хаузер раскрыл, почему Grand Theft Auto не теряет популярности спустя десятилетия

Сооснователь Rockstar Games и сценарист серии Grand Theft Auto Дэн Хаузер рассказал, в чём кроется секрет долголетия культовой франшизы. По его словам, главное преимущество GTA заключается в редких релизах и стремлении студии постоянно меняться, а не выпускать однотипные игры ежегодно.

«Мы не гонимся за частотой. У каждой части есть своя индивидуальность, и мы старались, чтобы каждая игра ощущалась по-новому», — отметил Хаузер. Он подчеркнул, что команда всегда стремилась экспериментировать с механиками, повествованием и подачей мира, чтобы каждая новая часть становилась не просто продолжением, а событием.

Отдельно сценарист рассказал о подходе к маркетингу. Rockstar, по его словам, изначально избегала шаблонной рекламы и стремилась сделать промо-кампанию частью самого игрового опыта. «Мы относились к трейлерам как к современным киноанонсам. Уже на стадии просмотра ты должен почувствовать атмосферу игры и стать её частью», — пояснил Хаузер.

Тем временем внимание поклонников приковано к Grand Theft Auto 6, релиз которой запланирован на 26 мая 2026 года. Однако инсайдеры намекают на возможный перенос выхода на осень, что лишь подогревает интерес публики. И, судя по словам Хаузера, именно это ожидание и редкость появления новых частей делает GTA по-настоящему уникальной — серией, способной раз за разом переворачивать представление о том, какой может быть открытый мир.