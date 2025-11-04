Дэн Хаузер рассказал, почему отменили одиночное DLC для GTA 5 - и как это позволило создать Red Dead Redemption 2

Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер подтвердил, что одиночное дополнение к Grand Theft Auto V, о котором ходили слухи больше десяти лет, действительно существовало — и было «примерно наполовину готово», прежде чем проект окончательно закрыли.
В беседе с подкастером Лексом Фридманом Хаузер рассказал, что DLC, где Тревор должен был выступать в роли секретного агента, «было забавным и многообещающим, но так и не сложилось в цельную историю». По его словам, команда успела продвинуться довольно далеко, но в итоге проект заморозили ради более масштабных задач.
«Оно было милым, но не завершилось. На тот момент мы поняли, что если бы довели это дополнение до конца, то, вероятно, не смогли бы сделать Red Dead Redemption 2,» — объяснил Хаузер.
Таким образом, отмена DLC для GTA 5 фактически открыла дорогу к созданию одного из самых успешных и амбициозных проектов Rockstar — Red Dead Redemption 2.
Тем не менее, Хаузер признался, что лично ему было бы интересно вернуться к формату сюжетных дополнений, как это было в GTA IV с «The Lost and Damned» и «The Ballad of Gay Tony», или в Red Dead Redemption с зомби-аддоном Undead Nightmare.
«Я люблю создавать истории. Модель GTA 4 с дополнительными сюжетами мне всегда казалась правильной. Хотелось бы делать больше такого и дальше», — отметил он.
Хотя одиночное DLC к GTA 5 так и не увидело свет, слова Хаузера дают понять, что в Rockstar изначально планировали продолжить традицию крупных сюжетных дополнений. Но амбиции студии и переход к Red Dead Redemption 2 изменили приоритеты — и история Тревора-агента так и осталась в архивах.
Перевожу с корпоративного языка:Ну у нас там онлайн попер, карточки каждый день покупали на сумму более 1 миллиона долларов ну мы и подумали, да какое длс для сингла кому оно надо и полетели выпускать обновления для гта онлайн, ну а я вообще яхту купил новенькую и кайфовал, вы бы видели скока я шлюх на яхту себе заказать мог только за один день микротранзакций в гта онлайн вы не представляете просто
а откуда негатив в смайликах? Уже давно известно, что рокстар пожертвовали сюжетными длс в пользу сверхприбыльного онлайна. Часть из потенциальных задумок сюжетных длс реализовали в онлайне, часть просто отменили и сосредоточили ресурсы на рдр2
более бредовой идеи я не слышал, тревор секретный агент, хорошо что не вышло, гта 5 и так была мусором в плане сюжета и всех этих ограблений и скучнейших миссий на батискафе и в ластах когда проникаешь на какие то базы, а тут весь доп бы был про это
Тревор хороший персонаж, но для роли агента он не годится.
Наоборот годится, с ним наверняка там куча фейлов и приколов. Хороший треш это правильный треш. Рецепт ГТА.
Сколько еще будет новостей про Дэна Хаузера?)
Пока всё интервью не разберут по предложениям
Эт уже чилавек-мем
Учитывая сколько приносит ГТА5 до сих пор, они могли бы как EA со своим симс4, просто забить и продолжить дальше доить гоев. Но все таки делают крутую новую игру, влили в нее уже 1-2 триллиона $.
это они зря
На пике ГТА онлайн приносила 2,5 ляма баксов в день.
Руководство Рокстар с тобой явно не согласно))
Ага, может просто начали доить онлайн дрочильню?