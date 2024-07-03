Дискриминация в GTA Online? Игроки на ПК и консолях прошлого поколения чувствуют себя обманутыми

Недавнее обновление Grand Theft Auto Online принесло долгожданную функцию быстрого сбора средств с бизнесов, приносящих пассивный доход. Однако реализация этого нововведения вызвала волну критики среди игроков.

Почему люди недовольны? Во-первых, эта функция доступна только тем, кто платит за подписку GTA+. Во-вторых, сама GTA+ работает только на консолях текущего поколения — Xbox Series S/X и PlayStation 5. Получается, что игроки на ПК, Xbox One и PlayStation 4 остались не у дел.

Сообщество игроков активно выражает своё разочарование на форумах и в социальных сетях. Многие считают, что Rockstar злоупотребляет лояльностью фанатов, монетизируя функции, которые должны быть доступны всем игрокам без дополнительной платы. Некоторые пользователи и вовсе выражают опасения относительно будущего серии, в частности, онлайн-составляющей GTA 6.

Эта новая функция является частью приложения Vinewood Club, эксклюзивного для подписчиков GTA+. Помимо быстрого сбора средств, оно предоставляет возможность быстрого заказа автомобилей и пополнения боезапаса. Также стоит отметить, что в апреле этого года Rockstar повысила стоимость подписки GTA+ с $5,99 до $7,99 за месяц.