DLSS 5 начал галлюцинировать в GTA 5 - результат выглядит пугающе

В этот четверг среди ПК-геймеров стала вирусной любопытная демонстрация работы DLSS 5. В ходе теста с GTA 5 нейросетевой рендеринг NVIDIA, по-видимому, теряет опорные точки после открытия игроком меню паузы: лицо персонажа начинает постепенно деформироваться, превращаясь в своего рода визуальную «галлюцинацию». Видео вызвало огромный резонанс на Reddit: публикация в сообществе r/pcmasterrace на момент написания новости набрала 62 тысячи голосов и почти 3 тысячи комментариев. Пользователи сравнивали увиденное с психоделическим трипом или даже шутили, что DLSS «вырывается из своей темницы».

Однако важнейшая деталь заключается в том, что в GTA 5 нет официальной поддержки DLSS 5. Эта функция внедряется в игру с помощью инструментов, созданных сообществом (например, RenoDX и ReShade), — подобную практику моддеры уже применяли в таких играх, как Cyberpunk 2077 и Skyrim. Следовательно, полученный результат не обязательно отражает то, как технология вела бы себя при официальной интеграции, выполненной самими разработчиками.

Ситуация становится особенно интересной при открытии меню паузы в GTA 5. Игра размывает фоновое изображение, делая сцену практически статичной. Именно в этот момент и начинаются деформации. Одно из объяснений, предложенных сообществом, гласит: модифицированная система продолжает подавать данные в нейросетевой рендерер, даже не получая при этом всей актуальной информации, которая в штатном режиме должна поступать от игрового движка.

Это вполне логично, учитывая принципы работы DLSS 5. По заявлению самой NVIDIA, технология нейронного рендеринга с 3D-направлением (3D-Guided Neural Rendering) для формирования итогового изображения использует не только текущий кадр, но и векторы движения от игрового движка, накопленные временные данные, а также параметры, заданные разработчиками. Без надлежащей интеграции, указывающей, что именно следует или не следует обрабатывать во время паузы, система, по-видимому, начинает многократно интерпретировать элементы размытого изображения.

Незначительные изменения воспринимаются как детали, требующие реконструкции, и с каждым кадром искажения становятся все более выраженными. Пользователи Reddit обсуждают именно эту версию. Некоторые полагают, что результат работы DLSS 5 повторно используется как входные данные для следующего шага, создавая своего рода петлю обратной связи. Другие отмечают, что проблема кроется в том, что GTA 5 изначально не была рассчитана на использование данной технологии подобным образом.

Такое поведение также наглядно демонстрирует существенные отличия DLSS 5 от предыдущих версий технологии. NVIDIA позиционирует новую функцию как систему генеративного рендеринга в реальном времени. Вместо простой реконструкции изображения в более высоком разрешении технология способна дополнять традиционный рендерер, опираясь на визуальные знания, усвоенные моделью, — включая освещение, материалы, текстуру кожи и другие элементы, которые сложно симулировать в реальном времени.