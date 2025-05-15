Для GTA5 Enhanced вышел мод NaturalVision Enhanced, улучшающий графику с трассировкой лучей

Команда Razed, ответственная за мод NaturalVision для GTA 5, объявила о выпуске улучшенной его версии для GTA 5 Enhanced.
NaturalVision Enhanced (NVE Enhanced) — это полная визуальная модификация для Grand Theft Auto 5 Enhanced, разработанная для того, чтобы в полной мере использовать новые возможности трассировки лучей.
Благодаря переработанной погоде, освещению, окружающим цветам, текстурам мира, моделям и растительности этот мод вдыхает новую жизнь в Сан-Андреас, стирая грань между воображением и реальностью с каждой мелочью.
Модификация добавляет:
- Увеличенный диапазон эффекта RTGI (трассировка лучей глобального освещения).
- Увеличенная сила эффекта RTAO (трассировка лучей окружающего затенения).
- Ползунок, который позволит игрокам контролировать свои настройки, поскольку увеличение RTGI оказывает минимальное влияние на частоту кадров.
Скачать мод NaturalVision Enhanced можно по ссылке.
Трейлер топчик!
А выглядит то очень недурно. Получается на пк появилась гта 6)
как устанавливать?
Возникает всего два вопроса тем кто поставил:
1. Как сильно дропнул фпс?
2. В сравнении с ванилой сильна ли разница и стоит ли оно того?
насчет фпс хз, а вот между ванильной огромная разница
Там облаков совсем нет, или это только в трейлере?
Выглядит хорошо
разница с хроматик модом чувствуется?
класс