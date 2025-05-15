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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 35 109 оценок

Для GTA5 Enhanced вышел мод NaturalVision Enhanced, улучшающий графику с трассировкой лучей

monk70 monk70

Команда Razed, ответственная за мод NaturalVision для GTA 5, объявила о выпуске улучшенной его версии для GTA 5 Enhanced.

NaturalVision Enhanced (NVE Enhanced) — это полная визуальная модификация для Grand Theft Auto 5 Enhanced, разработанная для того, чтобы в полной мере использовать новые возможности трассировки лучей.

Благодаря переработанной погоде, освещению, окружающим цветам, текстурам мира, моделям и растительности этот мод вдыхает новую жизнь в Сан-Андреас, стирая грань между воображением и реальностью с каждой мелочью.

Модификация добавляет:

  • Увеличенный диапазон эффекта RTGI (трассировка лучей глобального освещения).
  • Увеличенная сила эффекта RTAO (трассировка лучей окружающего затенения).
  • Ползунок, который позволит игрокам контролировать свои настройки, поскольку увеличение RTGI оказывает минимальное влияние на частоту кадров.

Скачать мод NaturalVision Enhanced можно по ссылке.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Трейлер топчик!

1
BloomingVysor

А выглядит то очень недурно. Получается на пк появилась гта 6)

sergey gomerov

как устанавливать?

NatanieLzZ
1
JonhZoidberg

Возникает всего два вопроса тем кто поставил:

1. Как сильно дропнул фпс?

2. В сравнении с ванилой сильна ли разница и стоит ли оно того?

Wolffe14

насчет фпс хз, а вот между ванильной огромная разница

Bigozerki

Там облаков совсем нет, или это только в трейлере?

DishonestKeegan

Выглядит хорошо

sergey gomerov

разница с хроматик модом чувствуется?

Axfild

класс