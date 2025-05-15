Для GTA5 Enhanced вышел мод NaturalVision Enhanced, улучшающий графику с трассировкой лучей

Команда Razed, ответственная за мод NaturalVision для GTA 5, объявила о выпуске улучшенной его версии для GTA 5 Enhanced.

NaturalVision Enhanced (NVE Enhanced) — это полная визуальная модификация для Grand Theft Auto 5 Enhanced, разработанная для того, чтобы в полной мере использовать новые возможности трассировки лучей.

Благодаря переработанной погоде, освещению, окружающим цветам, текстурам мира, моделям и растительности этот мод вдыхает новую жизнь в Сан-Андреас, стирая грань между воображением и реальностью с каждой мелочью.

Модификация добавляет:

Увеличенный диапазон эффекта RTGI (трассировка лучей глобального освещения).

Увеличенная сила эффекта RTAO (трассировка лучей окружающего затенения).

Ползунок, который позволит игрокам контролировать свои настройки, поскольку увеличение RTGI оказывает минимальное влияние на частоту кадров.

Скачать мод NaturalVision Enhanced можно по ссылке.