Для GTA 5 Enhanced на ПК вышел патч, убирающий ограничение в 120 к/с

Rockstar Games выпустила небольшой патч для ПК-версии Grand Theft Auto 5 Enhanced. Это обновление снимает предыдущее ограничение частоты кадров в 120 к/с , что обеспечивает еще более плавный игровой процесс на мониторах с высокой частотой обновления. Игроки, у которых уже есть GTA V на ПК, могут бесплатно обновиться и перенести свой прогресс сюжета и прогресс GTA Online в улучшенную версию.

Ранее выпущенное обновление GTA 5 Enhanced ставит версию для ПК на один уровень с версиями для PS5 и Xbox Series X. В рамках обновления Rockstar Games добавила новые параметры трассировки лучей, улучшенную частоту кадров и поддержку широкоэкранного режима. Это в дополнение к новым транспортным средствам, встречам с животными и многому другому.