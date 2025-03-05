Для GTA 5 Enhanced на ПК вышел патч, убирающий ограничение в 120 к/с

Rockstar Games выпустила небольшой патч для ПК-версии Grand Theft Auto 5 Enhanced. Это обновление снимает предыдущее ограничение частоты кадров в 120 к/с , что обеспечивает еще более плавный игровой процесс на мониторах с высокой частотой обновления. Игроки, у которых уже есть GTA V на ПК, могут бесплатно обновиться и перенести свой прогресс сюжета и прогресс GTA Online в улучшенную версию.
Ранее выпущенное обновление GTA 5 Enhanced ставит версию для ПК на один уровень с версиями для PS5 и Xbox Series X. В рамках обновления Rockstar Games добавила новые параметры трассировки лучей, улучшенную частоту кадров и поддержку широкоэкранного режима. Это в дополнение к новым транспортным средствам, встречам с животными и многому другому.
Збс, а то как то не комфортно играть в 120к/с:)
Че то лучи в игре не впечатлили
Они не полные и к тому же обычные, а не Path Tracing.
Лучше бы патч чтобы прогресс из легаси в обновлённую перенести без скачивания самой легаси ! Всё же на учётке в облаке. Какой то бред и "каменный век" ...
Все перенес не качая старую.
А как если не секрет ? У меня только скачивается ещё
При первом заходе в игру, я выбрал онлайн, потом предложили перенос и все.
Что там с текстовым чатом, не появился?
вот ето уже другое дело бо мне не удобно играть в 48 фпс и в 120 фпс тоже нужно 999 фпс
Да ладно сразу миллион фпс и разрешение 100000000000000000000000000000000000 на 200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
вот это ты машина
Лучше бы патч вышел на проблему где невозможно до сих пор перенести своего перса
Если тебе читак кинул деньги то возможно их система тебе считает накручиком денег, у меня не было проблем, хотя в основном в закрытой сессии потому что читеры достали.
Как хорошо, что у добропорядочных граждан всё работает)
да я тоже без проблем перенес
не надо было читаки применять
А сколько даллары у этого добропорядочных гражданина гта?😆
Ещё бы Генерацию Кадров
Losseless Scaling тебе в помощь.
И действительно - зачем в игре делать FG если можно использовать кривое стороннее приложение.
Не нафиг она там нужна, в игре которой 12 лет.
Именно так и думают разрабы) Зачем пилить оптимизон, если можно прикрутить несколько .dll библиотек к движку игры с костылями FSR/DLSS и FG.
По сути подход тот же,что и при использовании стороннего ПО, единственная разница - это то,что стороннее ПО(как Losseless Scaling) работает похуже.
в егс всё тихо) даже нет ENHANCED)) // Кирилл Гордый
Всё там в библиотеке ещё с утра появилось
Всё там есть. Ищите лучше. Проверено. Запустите обычную версию на всякий случай, войдите в онлайн и в библиотеке появится обновленная версия. // Сергей Ульянкин
Люди с эпика скачать не могут до сих пор, а тут уже патч.
А кто их просил там покупать ахах
покупать? не думаю что купили
там 99% имеющих гта 5 получили ее на раздаче
Не знаю мне сразу в 3 часа дня выдали, и запустилась без танцев с бубном.
Когда починчят