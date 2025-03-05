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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 33 581 оценка

Для GTA 5 Enhanced на ПК вышел патч, убирающий ограничение в 120 к/с

monk70
Новости

Rockstar Games выпустила небольшой патч для ПК-версии Grand Theft Auto 5 Enhanced. Это обновление снимает предыдущее ограничение частоты кадров в 120 к/с , что обеспечивает еще более плавный игровой процесс на мониторах с высокой частотой обновления. Игроки, у которых уже есть GTA V на ПК, могут бесплатно обновиться и перенести свой прогресс сюжета и прогресс GTA Online в улучшенную версию.

Ранее выпущенное обновление GTA 5 Enhanced ставит версию для ПК на один уровень с версиями для PS5 и Xbox Series X. В рамках обновления Rockstar Games добавила новые параметры трассировки лучей, улучшенную частоту кадров и поддержку широкоэкранного режима. Это в дополнение к новым транспортным средствам, встречам с животными и многому другому.

33
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Rock8

Збс, а то как то не комфортно играть в 120к/с:)

4
Kalter2077

Че то лучи в игре не впечатлили

3
JustA_NiceGuy

Они не полные и к тому же обычные, а не Path Tracing.

0
TERMOGLYK

Лучше бы патч чтобы прогресс из легаси в обновлённую перенести без скачивания самой легаси ! Всё же на учётке в облаке. Какой то бред и "каменный век" ...

0
Пупсик 3D

Все перенес не качая старую.

0
TERMOGLYK Пупсик 3D

А как если не секрет ? У меня только скачивается ещё

0
Пупсик 3D TERMOGLYK

При первом заходе в игру, я выбрал онлайн, потом предложили перенос и все.

1
GrafBigMak

Что там с текстовым чатом, не появился?

0
ЛАГАРИУМ

вот ето уже другое дело бо мне не удобно играть в 48 фпс и в 120 фпс тоже нужно 999 фпс

-1
Light of Tfuth

Да ладно сразу миллион фпс и разрешение 100000000000000000000000000000000000 на 200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

-4
ТемныйВластелин

вот это ты машина

-1
cas93

Лучше бы патч вышел на проблему где невозможно до сих пор перенести своего перса

-1
kotasha

Если тебе читак кинул деньги то возможно их система тебе считает накручиком денег, у меня не было проблем, хотя в основном в закрытой сессии потому что читеры достали.

-3
ozoneV

Как хорошо, что у добропорядочных граждан всё работает)


-1
ТемныйВластелин ozoneV

да я тоже без проблем перенес

-1
Рука Летудзика

не надо было читаки применять

0
wixud ozoneV

А сколько даллары у этого добропорядочных гражданина гта?😆

1
EvgeniiV

Ещё бы Генерацию Кадров

-1
Lex-one

Losseless Scaling тебе в помощь.

0
Геральт Батькович Lex-one

И действительно - зачем в игре делать FG если можно использовать кривое стороннее приложение.

0
kotasha

Не нафиг она там нужна, в игре которой 12 лет.

1
N_O_M_A_D152 Геральт Батькович

Именно так и думают разрабы) Зачем пилить оптимизон, если можно прикрутить несколько .dll библиотек к движку игры с костылями FSR/DLSS и FG.

По сути подход тот же,что и при использовании стороннего ПО, единственная разница - это то,что стороннее ПО(как Losseless Scaling) работает похуже.

0
Пользователь ВКонтакте

в егс всё тихо) даже нет ENHANCED)) // Кирилл Гордый

-2
TERMOGLYK

Всё там в библиотеке ещё с утра появилось

0
Пользователь ВКонтакте

Всё там есть. Ищите лучше. Проверено. Запустите обычную версию на всякий случай, войдите в онлайн и в библиотеке появится обновленная версия. // Сергей Ульянкин

0
maksdid

Люди с эпика скачать не могут до сих пор, а тут уже патч.

-3
Punisher1

А кто их просил там покупать ахах

-9
KILLA06 Punisher1

покупать? не думаю что купили

4
barabear Punisher1

там 99% имеющих гта 5 получили ее на раздаче

6
kotasha

Не знаю мне сразу в 3 часа дня выдали, и запустилась без танцев с бубном.

1
NegativePolygon

Когда починчят

-5