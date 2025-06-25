Для GTA 5 Enhanced вышла версия 3.1 мода RealityV, улучшающего графику

Моддер BadassBaboon выпустил версию 3.1 своего графического мода для GTA 5 Enhanced, RealityV. Эта новая версия совместима с последним обновлением для GTA 5 Enhanced Edition, которое добавляет две новые опции трассировки лучей.

RealityV Enhanced Edition Mod V3.1 добавляет ночное небо Млечного Пути в разрешении 8K и звезды из предыдущей версии RealityV. Он также улучшает TAA игры, что теперь должно вызывать гораздо меньше ореолов, чем раньше. Он также исправил слишком большое и яркое солнце при определённых типах погоды.

Мод также улучшает то, как свет и цвета выглядят в игре. Это сделает эффекты трассировки лучей более красивыми, а игру более реалистичной в целом. Игроки ПК также увидят большее разнообразие погоды. Теперь дождь будет идти не так часто, как в оригинальной игре, но с некоторыми улучшениями. Вы также заметите более приятные цвета неба во время заката, особенно в ясную или очень солнечную погоду.

Моддер также говорит, что новая версия RealityV Enhanced Edition улучшит внешний вид AMD FSR. Это означает, что изображение будет выглядеть более чётким, а края — более чистыми.

RealityV Enhanced Edition можно скачать по ссылке.