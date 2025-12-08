Для GTA 5 вышел мод, который позволяет значительно увеличить количество пешеходов в Лос-Сантосе

Моддер XtremeV выпустил новый крутой инструмент для Grand Theft Auto 5 Enhanced, который позволяет создавать большие толпы пешеходов в игре.

Если говорить более подробно, этот мод предоставляет возможность полной настройки пяти основных функций движка GTA 5, которые отвечают за количество пешеходов в игре. Для корректной работы моддер рекомендует не менее 8-16 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ видеопамяти.

Благодаря этому моду Лос-Сантос в игре теперь будет выглядеть более живым, плотным и соответствовать тому, что можно увидеть в современных играх с открытым миром.