Для GTA 5 вышел мод, который позволяет значительно увеличить количество пешеходов в Лос-Сантосе

Моддер XtremeV выпустил новый крутой инструмент для Grand Theft Auto 5 Enhanced, который позволяет создавать большие толпы пешеходов в игре.
Если говорить более подробно, этот мод предоставляет возможность полной настройки пяти основных функций движка GTA 5, которые отвечают за количество пешеходов в игре. Для корректной работы моддер рекомендует не менее 8-16 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ видеопамяти.
Благодаря этому моду Лос-Сантос в игре теперь будет выглядеть более живым, плотным и соответствовать тому, что можно увидеть в современных играх с открытым миром.
ахахахахахах))))
В нынешних реалиях звучит слишком дорого
Ну, стало тупых болванчиков больше. Зачем?
Для визуальной атмосферы
Кегли
Очередной школомод на увеличение "свистелок и перделок".
В целом, если холодно зимой, то можно запустить это на среднем ПК - должно стать теплее:)))
Давно пользуюсь сам и рекомендую, отличная тема - два в одном, комп и тепловентилятор XD
Такие толпы нам обещают в гта 6 (судя по видео и скриншотам), а вот сдержат ли данное обещание - вопрос открытый.
Малолеток давайте.