Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 37 692 оценки

Для GTA 5 вышел мод, который позволяет значительно увеличить количество пешеходов в Лос-Сантосе

AceTheKing AceTheKing

Моддер XtremeV выпустил новый крутой инструмент для Grand Theft Auto 5 Enhanced, который позволяет создавать большие толпы пешеходов в игре.

GTA 5 Enhanced "XtremeTool Enhanced - снятие ограничение движка и увеличение пешеходов"

Если говорить более подробно, этот мод предоставляет возможность полной настройки пяти основных функций движка GTA 5, которые отвечают за количество пешеходов в игре. Для корректной работы моддер рекомендует не менее 8-16 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ видеопамяти.

Благодаря этому моду Лос-Сантос в игре теперь будет выглядеть более живым, плотным и соответствовать тому, что можно увидеть в современных играх с открытым миром.

TX ZX

"соответствовать тому, что можно увидеть в современных играх с открытым миром."

ахахахахахах))))

13
Dark446
моддер рекомендует не менее 8-16 ГБ оперативной памяти

В нынешних реалиях звучит слишком дорого

6
MNM 777
6
Ahnx

Ну, стало тупых болванчиков больше. Зачем?

3
Избранный Иноса

Для визуальной атмосферы

6
PivotalDev

Кегли

ZAUSA

Очередной школомод на увеличение "свистелок и перделок".

3
Аристов--Черный

В целом, если холодно зимой, то можно запустить это на среднем ПК - должно стать теплее:)))

1
PhantomTahm

Давно пользуюсь сам и рекомендую, отличная тема - два в одном, комп и тепловентилятор XD

VersalifeDX

Такие толпы нам обещают в гта 6 (судя по видео и скриншотам), а вот сдержат ли данное обещание - вопрос открытый.

1
VADIMIRIUS

Малолеток давайте.