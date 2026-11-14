Для GTA V Legacy вышел VR-мод GTAVXR с нативным стереорендерингом и отслеживанием движений

Разработчик под ником LVLtheEngineer выпустил версию 1.0 модификации GTAVXR для Grand Theft Auto V Legacy. Проект превращает классическое ПК-издание экшена в полноценную игру для виртуальной реальности с нативным стереоскопическим рендерингом, отслеживанием головы по 6 степеням свободы и поддержкой контроллеров движений. Ранее единственным известным способом запустить Лос-Сантос в шлеме считался мод R.E.A.L. VR от Люка Росса, который не поддерживал управление руками, использовал поочередный рендеринг для каждого глаза и был закрыт после претензий со стороны Take-Two Interactive.

На опубликованных кадрах геймплея с гарнитуры Meta Quest 3 через Virtual Desktop видно, насколько глубоко переработано взаимодействие с миром. Игроки могут доставать оружие из-за плеча через виртуальное колесо выбора, целиться через штатные прицелы, вручную вынимать пустые магазины, передергивать затвор, взводить помповый дробовик и заряжать гранатомет RPG. Гранаты бросаются физическим движением руки после выдергивания чеки, а для работы со смартфоном персонажа используется виртуальный палец, которым приходится нажимать на кнопки экрана для набора номеров и чит-кодов.

Транспортная система в GTAVXR также переведена на физическое управление. В автомобилях, грузовиках и на мотоциклах руки персонажа с системой инверсной кинематики всего тела напрямую хватаются за руль, позволяя осматривать салон, зеркала и дорогу вокруг. При посадке в частный самолет в аэропорту Лос-Сантоса штурвал также реагирует на движения контроллеров, а обзор позволяет свободно заглянуть в пассажирский салон прямо во время полета. На системе с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 Super в режиме VDXR модификация выдает от 75 до 90 кадров в секунду при высоком качестве графики и разрешении рендеринга 2496 на 2608 пикселей.

Внутри игры доступно подробное VR-меню и встроенный трейнер с калибровкой роста и положения рук, настройкой чувствительности техники, режимами отображения тела, параметров прицела снайперской винтовки и поддержкой апскейлинга DLSS Super Resolution вместе с технологией Neural Rendering. Для работы нейросетевых функций пользователям потребуется самостоятельно добавить совместимые библиотеки NVIDIA под свою видеокарту, а без них доступен базовый пресет Native. При этом модификация поддерживает исключительно 64-битную Windows и легальную копию Grand Theft Auto V Legacy сборки 1.0.3889.0, оставляя в стороне обновленное издание Enhanced.

Версия 1.0 ориентирована на исследование открытого мира в виртуальной реальности. Сюжетные миссии также можно пройти, хотя в отдельных эпизодах может потребоваться корректировка или временное переключение на стандартное управление.

- LVLtheEngineer, создатель модификации GTAVXR

Из-за особенностей движка в сюжетной кампании все еще встречаются технические шероховатости. Кат-сцены сохраняют оригинальную постановку камеры, что способно вызывать дискомфорт, а после завершения миссий или резких переходов точка обзора иногда смещается под карту. Кроме того, в прологе в Северном Янктоне сбой контроллеров движений блокирует стартовое переключение с Майкла на Тревора. Для таких ситуаций автор добавил горячую клавишу F10, мгновенно возвращающую игру в плоский режим для прохождения проблемного эпизода с геймпада или клавиатуры, а также функцию центрирования камеры Recenter.

Отдельно разработчик прокомментировал установку и ложные срабатывания антивирусов. Инсталлятор GTAVXR.exe проверяет файлы установленной игры и патчит исполняемый файл локально на ПК пользователя, из-за чего Microsoft Defender у части игроков начал помечать программу как подозрительную. Автор опубликовал контрольные суммы SHA-256 и отметил, что собственная проверка через Microsoft Defender угроз не выявила. Пользователи на Reddit и в сообществе Flat2VR уже оценили глубину настроек доступности и назвали проект модом для GTA V, которого все так ждали, однако указали на шероховатости в кат-сценах, высокие требования к производительности и нехватку опционального лазерного целеуказателя для более удобного прицеливания.