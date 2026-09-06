Эмулятор PlayStation 5 смог запустить Grand Theft Auto 5 на ПК с частотой до 60 кадров в секунду

Разработка программного обеспечения для запуска игр с PlayStation 5 на персональных компьютерах продемонстрировала очередной технический рывок. Модифицированная сборка эмулятора KyTyPS5 смогла запустить версию криминального боевика Grand Theft Auto 5 для актуальной консоли Sony. Еще 1 месяц назад проект намертво зависал на стадии стартового меню, однако в свежей версии энтузиастам удалось добраться до полноценного геймплея в прологе с работоспособным управлением и физикой.

В ходе тестирования игра выдавала производительность в диапазоне от 40 до 60 кадров в секунду, однако за этой цифрой скрываются колоссальные системные требования. Демонстрационный стенд работал на базе мощного процессора AMD Ryzen 9 9950X3D в связке с видеокартой AMD Radeon RX 7900 XT. Даже на столь производительном железе эмуляция испытывала заметные просадки частоты кадров в динамичных сценах, наглядно демонстрируя масштабы вычислительных ресурсов, необходимых для обработки архитектуры современной консоли.

В сообществе выбор проекта для демонстрации вызвал неоднозначную реакцию и споры о целесообразности подобных тестов. Оригинальная Grand Theft Auto 5 создавалась еще для систем PlayStation 3 и вышла в свет в 2013 году, а на ПК уже 10 лет отлично работает на максимальных настройках с фреймрейтом в сотни кадров даже на бюджетных сборках. Скептики подчеркивают, что запуск оптимизированного старого движка совершенно не гарантирует аналогичного успеха с тяжелыми современными играми уровня Ghost of Yotei или Marvel Wolverine, где эмулятор неизбежно столкнется с куда более сложными графическими конвейерами.

Основной интерес аудитории к быстрому прогрессу KyTyPS5 подогревается предстоящим релизом Grand Theft Auto 6. Компания Rockstar Games традиционно задерживает выход своих флагманских проектов на персональных компьютерах ради повторных продаж на консолях, что стабильно вызывает раздражение ПК-геймеров. На фоне успехов с пятой частью в сети начали активно обсуждать сценарий, при котором версию шестой части для PlayStation 5 удастся запустить на компьютерах через эмулятор задолго до ее официального появления в магазинах Steam или Epic Games Store.

Среди пользователей также звучит мнение, что форсированная разработка эмуляторов стала прямым ответом игрового сообщества на спорную политику платформодержателей. Попытки Sony постепенно сокращать присутствие физических носителей и продвигать цифровой формат без права полного владения копиями игр подстегивают энтузиастов активнее заниматься взломом и сохранением интерактивных проектов на независимых платформах.

Вместе с тем игроки выражают опасения относительно побочных эффектов столь стремительного развития неофициального софта. Резонанс вокруг эмуляции консольных версий может подтолкнуть Rockstar Games к введению драконовских мер защиты в Grand Theft Auto 6. Чтобы пресечь любые попытки запуска игры на нецелевых системах, издатель может обязать пользователей постоянно находиться в сети с непрерывной авторизацией через собственный лаунчер даже при прохождении одиночной сюжетной кампании.