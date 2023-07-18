Энтузиаст показал GTA 5 c "ультра-реалистичной" графикой на RTX 4090

Автор YouTube-канала Digital Dreams показал GTA 5 c «ультимативной» сборкой модификаций, включая имитацию рейтрейсинга, обновленные 4K-текстуры окружения и объектов, а также имитацию реалистичного трафика на дорогах. Для демонстрации мода энтузиаст использовал компьютер на базе процессора AMD Ryzen 9 7950xx и видеокарты RTX 4090.
Некоторые комментаторы отметили, что в ночное время суток игра выглядит очень реалистично и ее сложно отличить от реальности. Другие считают, что примерно такого уровня графики можно ожидать от GTA 6.
В конце июня в GTA 5 добавили батискаф «Титан», затонувший рядом с «Титаником». Мод бесплатно доступен всем желающим.
Вопрос к автору новости, по твоему, местный видеоплеер, способен передать хоть какой-то там уровень графики?
А че на 4090 в игре в настройках пункт появляется - ультра-реалистичная графика?!
Товарищи, когда выкладываете такие ролики с "пупер графикой", прикрепляйте пожалуйста ссылку хотя бы на ютуб. Потому что тут даже 1080 вечно пережатый какой-то.
Описание "Супер-графики": я накрутил контраста чтобы выжечь твои глаза, но вот когда дождь идёт или ночь - то норм, играть можно.
Шо опять?
лесенки со старта. ваще гта5 никогда не была графонистой игрой. А видос опять - ни о чем. Были лучше даже в 2019.
в плеере ПГ в 1080 смотрится "великолепно".
Странно. Почему-то на Firefox этот ролик в 8К доступен.