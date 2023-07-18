Энтузиаст показал GTA 5 c "ультра-реалистичной" графикой на RTX 4090

Автор YouTube-канала Digital Dreams показал GTA 5 c «ультимативной» сборкой модификаций, включая имитацию рейтрейсинга, обновленные 4K-текстуры окружения и объектов, а также имитацию реалистичного трафика на дорогах. Для демонстрации мода энтузиаст использовал компьютер на базе процессора AMD Ryzen 9 7950xx и видеокарты RTX 4090.

Некоторые комментаторы отметили, что в ночное время суток игра выглядит очень реалистично и ее сложно отличить от реальности. Другие считают, что примерно такого уровня графики можно ожидать от GTA 6.

В конце июня в GTA 5 добавили батискаф «Титан», затонувший рядом с «Титаником». Мод бесплатно доступен всем желающим.