Энтузиаст показал, как может выглядеть GTA 5 с NVIDIA DLSS 5

YouTube-блогер Aillusory выпустил видео, демонстрирующее, как могла бы выглядеть Grand Theft Auto 5 с NVIDIA DLSS 5.

Aillusory использовала инструменты ИИ, чтобы переосмыслить GTA 5 и сделать её похожей на то, что вы ожидаете от игры с NVIDIA DLSS 5. Как вы увидите, есть некоторые проблемы со стабильностью фоновых объектов. Однако большую часть времени видео остаётся стабильным и последовательным.

В видео мы видим вступительную сцену из GTA 5. Точнее, мы видим Майкла Де Санта, посещающего своего терапевта, и начало миссии Франклина. Все «переосмысленные» персонажи напоминают свои внутриигровые 3D-модели. Именно этого DLSS 5 может достичь в реальном времени.

Nvidia заявила, что выпустит DLSS 5 осенью 2026 года. Первыми играми, которые будут его поддерживать, станут AION 2, Assassin’s Creed Shadows, Black State, CINDER CITY, Delta Force, Hogwarts Legacy, Justice, NARAKA: BLADEPOINT, NTE: Neverness to Everness, Resident Evil Requiem, Sea of ​​Remnants, Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и Where Winds Meet.