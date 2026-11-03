Энтузиаст выпустил статическую рекомпиляцию Grand Theft Auto 5 для ПК, Mac, iOS и Android

Энтузиаст представил релизную версию инструмента gtav-recomp под номером 0.3.0, которая выполняет статическую рекомпиляцию версии Grand Theft Auto 5 для Xbox 360 с обновлением Title Update 27. Программа транслирует инструкции консольного процессора PowerPC в нативный код C++ для Windows, Linux и macOS, а также позволяет запускать боевик на мобильных устройствах под управлением iOS и Android с новым графическим рендером на базе Vulkan и Metal.

Чтобы избежать блокировок и претензий со стороны издательства Take-Two Interactive, автор реализовал принцип чистой комнаты и распространяет утилиту под лицензией GPL 3.0. Исходный код проекта не содержит оригинальных файлов, защищенных текстур, звуков или закрытых библиотек Rockstar Games. Для запуска пользователю требуется предоставить собственные дампы 2 дисков Xbox 360 и файл обновления. Лаунчер сверяет файлы с проверенными контрольными суммами SHA-256, после чего компилятор LLVM собирает нативный игровой модуль из 811 сгенерированных файлов C++ прямо на машине игрока.

В репозиторий и сборки не входят материалы игры. Пользователи используют собственные диски и обновление для консоли, а все полученные файлы создаются локально на компьютере и никогда не покидают его пределы. - Эндрю Накас, автор проекта gtav-recomp

Первоначальная компиляция игровых библиотек на компьютере занимает от 15 до 30 минут. Требования к системе включают процессор с поддержкой набора инструкций AVX2, графический чип с драйвером Vulkan, 8 ГБ оперативной памяти и около 25 ГБ свободного дискового пространства на этапе установки. На компьютерах Mac с процессорами Apple M1 игра выдает стабильные 45-60 кадров в секунду в открытом мире, а на системах под управлением Linux с видеокартой GeForce RTX 4050 частота кадров поднимается до 150 кадров в секунду.

Для запуска на смартфонах разработчик применил необычный подход: из-за нехватки мощности мобильных платформ для сборки столь массивного кода компиляция файлов под архитектуру ARM64 и конвертация шейдеров через инструмент XenosRecomp осуществляются на основном компьютере. Десктопный лаунчер создает готовые установочные пакеты, после чего пользователь переносит полученные данные и дампы дисков в память телефона.

На мобильной операционной системе iOS проект запускается на смартфонах от iPhone 12 с процессором A14 Bionic и новее под управлением iOS 17. Картинка рендерится в разрешении 75 процентов от 720p с частотой порядка 30 кадров в секунду на iPhone 13 mini, однако при нагреве чипа производительность может падать до 20 кадров в секунду. Из-за правил платформы Apple неподписанное приложение требует ручной установки через сторонние утилиты и регулярного обновления цифровой подписи каждые 7 дней при использовании бесплатного аккаунта разработчика.

На устройствах под управлением Android для работы требуется современный процессор уровня Snapdragon 8 Gen 1. Тесты на смартфоне Samsung Galaxy S23 FE показали около 28-29 кадров в секунду без перегрева, но при троттлинге на зарядном устройстве частота снижается до 14-17 кадров в секунду. В проекте предусмотрено сенсорное экранное управление, поддержка беспроводных геймпадов, а также механизм экспорта кэша шейдеров обратно на ПК для устранения графических артефактов и пропавших объектов.