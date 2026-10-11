Энтузиасты выпустили нативный порт Grand Theft Auto 5 для iPhone

Энтузиасты представили обновленную версию фанатского порта Grand Theft Auto 5 для мобильной платформы iOS под названием 5-Star Port. Свежий релиз под номером 1.2 позволяет полноценно запустить масштабный экшен на смартфонах Apple без использования компьютера Mac или покупки платного профиля разработчика, перенеся всю процедуру компиляции в облачную инфраструктуру GitHub.

Технически мобильная адаптация опирается на утекшую веб-сборку боевика на базе технологии WebAssembly. Исходный бинарный модуль game.wasm транслируется в код на языке C с помощью утилиты wasm2c и компилируется непосредственно под 64-битную архитектуру ARM64. Графическая подсистема задействует собственный рендерер на базе низкоуровневого API Metal, напрямую обрабатывающий поток команд уровня Direct3D 11, а шейдеры игры предварительно транслируются в формат шейдеров Metal еще на этапе сборки для исключения внутриигровых подвисаний.

Для максимального упрощения процесса автор проекта под псевдонимом kevinerikjs запустил веб-сервис 5-Star Port Builder. Процесс сборки требует лишь привязать учетную запись GitHub и загрузить в свой приватный репозиторий три системных файла весом около 85 МБ, после чего виртуальная машина формирует готовый установочный файл IPA примерно за 25 минут. Основной массив данных проекта размером около 21 ГБ копируется непосредственно во внутреннюю память смартфона через стандартное приложение Файлы, благодаря чему игровой процесс не зависит от подключения к интернету или домашнего сервера.

Оригинальные ресурсы и исходные файлы боевика намеренно отсутствуют в открытом доступе из-за жесткой политики издательства Take-Two Interactive по защите интеллектуальной собственности. Создатель порта объяснил отказ от распространения готового установщика с ресурсами прямой юридической угрозой со стороны издателя.

Хотелось бы выложить готовый пакет, но при малейшей попытке поделиться игровыми ресурсами Rockstar моментально пришлет наемников прямо к порогу дома.

- Kevin Erik, разработчик проекта 5-Star Port

Мобильный порт включает полноценное прохождение сюжетной кампании с системой сохранений, а также режим свободной игры. Сенсорный интерфейс симулирует элементы геймпада с включенной помощью в прицеливании, гироскопом и возможностью руления наклонами корпуса, а также поддерживает физические геймпады по Bluetooth. Для запуска требуется смартфон с объемом оперативной памяти не менее 6 ГБ, включая iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro или любые модификации линеек iPhone 14 и новее под управлением iOS 17.

Производительность проекта жестко упирается в системные рамки мобильной операционной системы. При бесплатной подписи через SideStore или AltStore приложение ограничено лимитом около 3000 МБ выделенной памяти, демонстрируя стабильные 25-31 кадр в секунду на облегченных графических пресетах на устройстве уровня iPhone 13 Pro Max. Платная учетная запись разработчика Apple за 99 долларов в год снимает системные лимиты и открывает доступ к 4000 МБ памяти, что позволяет активировать максимальный графический профиль с возросшей дальностью прорисовки и четкими текстурами.

Параллельно в сообществе развивается еще одна независимая адаптация проекта под названием Muguet от разработчика c22dev. Альтернативный порт создан на языке Rust с использованием прослойки wgpu и среды выполнения wasmtime, изначально поддерживает настольную macOS и включает экспериментальный многопользовательский режим по протоколу UDP для игры по сети.