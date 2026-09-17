"Это была честная ошибка": актер Франклина из GTA 5 уладил конфликт с популярным стримером из-за обещания ребенку

Актер Шон Фонтено, сыгравший Франклина Клинтона в Grand Theft Auto 5, сообщил об урегулировании публичного конфликта с популярным стримером Каем Сенатом. Ранее артист обвинил контент-мейкера в нарушении обещания, данного юному фанату из малообеспеченной семьи.

В недавнем выпуске подкаста Dope As Usual Фонтено рассказал о неприятном инциденте, произошедшем во время их совместной IRL-трансляции по районам Лос-Анджелеса. Тогда участники эфира заглянули в гости к семье, где около 15 человек ютились в тесной квартире. Во время беседы мальчик попросил у Сената детский мотоцикл стоимостью около 1000– 1200 долларов, на что стример в прямом эфире заверил ребенка: «Мы сделаем это».

Однако, по словам Фонтено, в последующие недели перед праздниками ни Сенат, ни его менеджеры не выходили на связь и игнорировали звонки. Актер признался, что почувствовал себя виноватым перед ребенком, раскритиковал богатых блогеров за пренебрежение к простым людям и эмоционально заявил, что больше никогда не проведет с Каем ни одного стрима.

Вскоре после публикации интервью ситуация изменилась. В комментариях в социальных сетях Фонтено пояснил, что Кай Сенат лично связался с ним для откровенного разговора. Актер подчеркнул, что произошедшее оказалось «честной ошибкой» и банальным недоразумением, добавив короткое: «Все исправлено». Сам стример пока не выступал с публичными комментариями по поводу покупки подарка.

Сам Шон Фонтено сейчас вернулся к GTA 5. Он вместе со своими решил перепройти игру и придаться ностальгии перед скорым релизом GTA 6.