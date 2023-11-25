"Это не смешно": Нед Люк, сыгравший Майкла в GTA V, осудил эпизод связанный со "сватингом"

Недавно Нед Люк, исполнитель роли Майкла в GTA V, подвергся "налету" во время одной из своих трансляций. Так называется процедура, когда по анонимной наводке в чей-то дом врывается спецназ, хотя никакого преступления совершено не было. После этого эпизода Люк обратился к общественности, чтобы успокоить своих поклонников и осудить поступок человека, направившего на него жалобу.

По словам Люка, который написал об этом в X (Twitter), это уже шестой раз, когда он становится объектом внимания сотрудников правоохранительных органов. По его словам, полиция занимается расследованием того, откуда взялись эти ложные сообщения, и сообщила, что есть зацепки относительно местонахождения преступников.

[...] Все в порядке, спасибо за беспокойство. Это уже ШЕСТОЙ раз, когда я подвергся "сватингу", но за оригинальность можно похвалить, потому что на этот раз они даже прислали пожарную бригаду. В этом нет ничего милого или смешного. И в какой-то степени мне жаль человека или группу людей, которые устраивают такие выходки. Тем не менее, власти ведут расследование и имеют серьезные зацепки в поисках этих клоунов".

После инцидента некоторые фанаты обвинили в случившемся игру GTA V, так как в результате возможной бреши в системе безопасности был раскрыт адрес Люка. Однако сам актер опроверг эти слухи, выступил в защиту Rockstar и заявил, что местоположение его дома уже давно гуляет по сети.

Утечка моей личной информации произошла не из моей онлайн-трансляции и не из GTA Online. Эта информация попала в сеть много лет назад, когда кто-то провел обычный поиск в Интернете и решил, что неплохо было бы ее распространить. Это не вина Rockstar Games.

Сменив тему, Люк завершил свое сообщение словами о том, что он с нетерпением ждет выхода GTA 6: "Приготовьтесь к шестой части. Она появится в нужное время и будет эпической".