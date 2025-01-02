Фанаты перенесли Либерти-Сити из четвёртой игры в GTA 5

Состоялся полный релиз мода GTA 5: Liberty City Preservation Project, который должен был портировать играбельный Либерти-Сити на движок GTA 5. Фактически, команда World Travel сделала настоящий «ремастер» локации из четвёртой игры.

Мод целиком восстанавливает Либерти-Сити на новом движке вместе с NPС, метро, полицией и дорожным трафиком. Кроме того, аддон поддерживает функциональную карту, радиостанции из GTA 4, транспортные средства из игры и даже пакет HD-текстур на 30 и 11 Гб в зависимости от характеристик ПК. Мод доступен как для FiveM, так и для одиночной игры.

Скачать GTA 5: Liberty City Preservation Project можно по этой ссылке.