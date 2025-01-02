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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 32 126 оценок

Фанаты перенесли Либерти-Сити из четвёртой игры в GTA 5

Simple Jack
Новости

Состоялся полный релиз мода GTA 5: Liberty City Preservation Project, который должен был портировать играбельный Либерти-Сити на движок GTA 5. Фактически, команда World Travel сделала настоящий «ремастер» локации из четвёртой игры.

Мод целиком восстанавливает Либерти-Сити на новом движке вместе с NPС, метро, полицией и дорожным трафиком. Кроме того, аддон поддерживает функциональную карту, радиостанции из GTA 4, транспортные средства из игры и даже пакет HD-текстур на 30 и 11 Гб в зависимости от характеристик ПК. Мод доступен как для FiveM, так и для одиночной игры.

Скачать GTA 5: Liberty City Preservation Project можно по этой ссылке.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Темный-Властелин

что с ее лицом?

2
The Sasai

е**ло на ноль...

0
Случайный Игрок

Истинное лицо свободы в этом мире

1
ALEX-220

жизнь потрепала 😂

0
OPen man

потрачено

0
ALEX-220

скиньте кто нибудь на этот сайт, дискорда нет

1
Темный-Властелин

почитал в диске, сюжет работает

0
Vinni-Pukh

а что за сюжет?

0
Темный-Властелин Vinni-Pukh

можно сюжетку пройти

0