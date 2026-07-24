Фанаты переносят GTA 5 на Nintendo Switch - игра уже запускается и выглядит лучше, чем ожидалось

Энтузиасты продолжают удивлять возможностями Nintendo Switch, работая над неофициальным портом Grand Theft Auto 5 для гибридной консоли. Несмотря на ограничения железа, проект уже достиг стадии, когда игра запускается и позволяет пройти начало сюжетной кампании.

Энтузиаст под ником Mosjo показал, что GTA 5 теперь работает не только в меню, но и за пределами пролога. Ранее проект сталкивался с серьезными проблемами: были сломаны освещение и графика, а игра постоянно вылетала, однако за несколько недель многие технические проблемы удалось исправить.

Текущая версия далека от идеала — игра работает примерно в районе 20 кадров в секунду, но даже это стало неожиданным результатом для портативной консоли Nintendo. Энтузиаст рассчитывает в будущем добиться разрешения 720p и стабильных 30 FPS, хотя главным ограничением остается процессор Switch.

По словам автора проекта, полноценная версия может занимать около 70 ГБ, а запуск GTA Online остается отдельной сложной задачей.

Пока неизвестно, удастся ли довести порт до финального состояния, однако эксперимент уже показал, что технически запуск GTA 5 на оборудовании уровня Switch возможен. Это также подогрело обсуждения о том, что подобная версия игры могла бы появиться на более мощной Nintendo Switch 2 официально.