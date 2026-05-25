Франшиза GTA заработала более $10,5 млрд перед выходом GTA 6

Серия Grand Theft Auto продолжает приносить Rockstar и Take-Two огромные деньги даже спустя годы после релиза GTA V. Согласно свежему финансовому отчёту компании, общая выручка франшизы с 2013 года уже превысила 10,58 миллиарда долларов.

Только за последний финансовый год GTA принесла около 825 миллионов долларов — это примерно на 14% больше по сравнению с предыдущим периодом. Одним из главных источников дохода остаётся GTA V, продажи которой за год выросли ещё на 20 миллионов копий.

Серьёзную роль в успехе продолжают играть GTA Online и подписка GTA+, а также появление GTA V в сервисах PS Plus и Xbox Game Pass. Всё это поддерживает высокий интерес к серии даже спустя более десяти лет после выхода игры.

На фоне таких результатов аналитики считают, что франшиза вполне может преодолеть отметку в 11 миллиардов долларов ещё до релиза GTA 6.

Сейчас Rockstar полностью сосредоточена на разработке новой части. Take-Two по-прежнему придерживается даты выхода GTA 6 — 19 ноября 2026 года. По прогнозам аналитиков, только за первый год продаж игра способна принести около 2,7 миллиарда долларов выручки.