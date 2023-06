Футболка из последнего обновления GTA 5 скрывает секретное сообщение, обещающее "раскрыть все" ©

Последнее обновление для GTA 5, San Andreas Mercenaries, расширяет ваш гардероб и возможности персонализации с помощью множества новых предметов одежды и нарядов. Казалось бы, все стандартно, но самые зоркие фанаты обнаружили секретное сообщение, похоже, от самой Rockstar, которое вполне может быть намеком на GTA 6.



У нас уже было несколько явных намеков на GTA 6 от Брайана Зампеллы, актера, который может сыграть Джейсона. Теперь, после некоторых тщательных расследований и базовой криптографии, кажется, что есть еще одна тайна Grand Theft Auto, которую предстоит разгадать.



Зайдя в один из многочисленных магазинов одежды Лос-Сантоса, вы сможете найти новую партию футболок "GTA 5 Anniversary". Одна из них покрыта случайным набором цифр. Однако, если немного поработать детективом, эта тонкая загадка превращается в очень любопытное скрытое послание.

В полном виде футболка содержит такую строку цифр: 15140504012523091212180522050112011212. Которые обозначают порядок букв английскогоа алфавита. В полном переводе оно гласит: ONE DAY WILL REVEAL ALL.

Итак, что же это может быть? Мы слышали слухи о том, что GTA 6 может выйти в 2024 году, так что скоро должно быть время для полноценного официального трейлера.



Как вариант, это может быть намек на одну из многочисленных загадок GTA Online, возможно, что-то связанное с НЛО из 2022 года, а может быть, грядущее событие на Хэллоуин. Это было бы здорово, но давайте будем честными: после десяти лет и стольких спекуляций все, чего мы действительно хотим, - это GTA 6.