Глава Take-Two похвастался новыми данными о продажах GTA 5 и рассказал об ожиданиях от следующей части

Grand Theft Auto 5 продолжает удивлять игровую индустрию даже спустя почти 12 лет после выхода. По словам главы Take-Two Interactive Штрауса Зельника, культовый экшен остается эталоном для всей отрасли, а его продажи давно превратили игру в один из самых успешных развлекательных продуктов всех времен. В разговоре с журналистами из CNBC руководитель поделился свежими данными о количестве проданных копий игры и вновь напомнил о предстоящем выходе GTA 6.

GTA 5 стала флагманом не только для нашей компании, но и для всей индустрии на протяжении трёх поколений консолей. Сейчас её тираж превысил 210 миллионов копий — это по-настоящему невероятный результат.

— заявил Зельник в интервью.

Несмотря на возраст, GTA 5 продолжает приносить огромные доходы, во многом благодоря онлайн-режима, регулярно получая обновления и поддерживая интерес игроков. В то же время Take-Two прекрасно понимает, что будущий успех Grand Theft Auto 6 не гарантирован, несмотря на огромные ожидания аудитории и продажи в 210 миллионов GTA 5.

Мы не празднуем победу раньше времени. Да, в компании и на рынке царит невероятное волнение вокруг GTA 6, но мы не заявляем об успехе, пока он не случится.

— отметил Зельник.

Глава Take-Two объяснил длительную разработку стремлением Rockstar Games к «творческому совершенству». По его словам, студия всегда уделяет колоссальное внимание деталям. Именно поэтому на разработку уходит так много времени, именно поэтому она сложная и даже "нервирующая".

Официальную дату выхода Grand Theft Auto 6 Take-Two пока не называет, однако по данным журналистов, релиз все же состоится осенью 2025 года. Более точную дату уже называют инсайдеры, и их прогноз можно прочитать ниже: