Графический мод RealityV для Grand Theft Auto 5 обновился до версии 3.3

Моддер BadassBaboon выпустил версию 3.3 своего графического мода RealityV для GTA 5 Enhanced Edition. Главное преимущество этого обновления — значительно улучшенная отрисовка скинов персонажей. Это касается и волос. Персонажи больше не выглядят как пластиковые куклы. Моддер также улучшил воду, вдохновившись GTA 6 и Source 2. Волны теперь выглядят более реалистично и полупрозрачно. Обновление также добавляет эффект параллакса к дорогам и более реалистичную траву. Эти изменения помогают сделать игровой мир намного лучше.

Стоит отметить, что RealityV V3.3 доступен как для Legacy, так и для Enhanced Edition GTA 5. Версия Legacy доступна для участников Gold Tier сообщества BadassBaboon. Версия Enhanced бесплатна, и её можно скачать бесплатно на сайте по ссылке выше.