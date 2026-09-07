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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 38 585 оценок

Графический мод RealityV для Grand Theft Auto 5 обновился до версии 3.3

monk70 monk70

Моддер BadassBaboon выпустил версию 3.3 своего графического мода RealityV для GTA 5 Enhanced Edition. Главное преимущество этого обновления — значительно улучшенная отрисовка скинов персонажей. Это касается и волос. Персонажи больше не выглядят как пластиковые куклы. Моддер также улучшил воду, вдохновившись GTA 6 и Source 2. Волны теперь выглядят более реалистично и полупрозрачно. Обновление также добавляет эффект параллакса к дорогам и более реалистичную траву. Эти изменения помогают сделать игровой мир намного лучше.

GTA 5 Enhanced "RealityV - улучшение графики и освщения" [v3.3]

Стоит отметить, что RealityV V3.3 доступен как для Legacy, так и для Enhanced Edition GTA 5. Версия Legacy доступна для участников Gold Tier сообщества BadassBaboon. Версия Enhanced бесплатна, и её можно скачать бесплатно на сайте по ссылке выше.

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ПК 254 Скриншоты 63
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7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Gords

Интересно, авторы мода асфальт хоть раз в жизни видели?

3
SERGIOUS LEE

Блин изнасиловали всю игру своими текстурами, модами, хренью всякой