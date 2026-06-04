Grand Theft Auto 5 по-прежнему продаётся миллионными тиражами каждый год

Несмотря на скорый выход GTA 6, предыдущая часть серии по-прежнему остаётся настоящей золотой жилой для Rockstar Games. По оценкам аналитической компании Alinea, только на PlayStation 5 в 2026 году было продано около 1,8 млн копий GTA 5.

Только за май владельцы PS5 приобрели примерно 387 тысяч копий игры. Эти данные хорошо согласуются с финансовыми отчётами Take-Two, которая регулярно сообщает о росте продаж GTA 5 на несколько миллионов экземпляров каждый квартал. С учётом продаж на ПК, Xbox и PS4 общий результат оказывается значительно выше.

Аналитики отмечают, что именно невероятная долговечность GTA 5 позволяет Rockstar не торопиться с выпуском GTA 6. Пока новая игра находится в разработке, предыдущая часть продолжает стабильно приносить прибыль как за счёт продаж, так и благодаря GTA Online.

По неофициальным данным, онлайн-режим GTA 5 может генерировать более 8 миллионов долларов выручки в неделю. Это даёт студии финансовую подушку, о которой большинство разработчиков могут только мечтать.

Глава Take-Two Штраус Зельник неоднократно заявлял, что Rockstar стремится сделать GTA 6 максимально качественной и не готова выпускать игру раньше времени. Учитывая, что GTA 5 спустя более десяти лет после релиза всё ещё продаётся миллионными тиражами, компания действительно может позволить себе такой подход.