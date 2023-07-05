Grand Theft Auto 5 17.09.2013
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Grand Theft Auto 5 появится в Xbox Game Pass уже сегодня - Microsoft представила список игр на начало июля

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butcher69
Новости

Компания Microsoft только что подтвердила первую линейку игр, выходящих на Xbox Game Pass в июле, и нас ждет большой сюрприз. Take-Two и Rockstar снова предложат свой главный хит, и GTA 5 снова перекочует в сервис американской корпорации.

GTA 5 продолжает пользоваться большим спросом, но Rockstar и Take-Two и раньше предлагали игры в рамках различных специальных предложений. Игроки могли получить ее бесплатно в рамках акции Epic Games, и даже одно время игра была доступна в Xbox Game Pass.

Microsoft только что подтвердила семь проектов, и, вероятно, большая часть из них будет интересна клиентам американской корпорации. Компания также предоставит Exoprimal - совершенно новый IP от Capcom.

  • Grand Theft Auto V (облако и консоль) - начиная с сегодняшнего дня,
  • Sword and Fairy: Together Forever (Cloud, Console и PC) - начиная с сегодняшнего дня,
  • McPixel 3 (Cloud, Console и PC) - 6 июля,
  • Common'hood (Cloud, Console и PC) - 11 июля,
  • Insurgency: Sandstorm (PC) - 11 июля,
  • Exoprimal (Cloud, Console и PC) - 14 июля,
  • Techtonica (превью игры) (Cloud, Console и PC) - 18 июля,
  • The Cave (Cloud и Console) - 18 июля.
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Monk78

Неплохо, очень неплохо. По доброму завидую)

2
hKKK33

Grand Theft Auto V (облако и консоль)

Рокстары как всегда прокатывают ПК. Не удивлюсь, если GTA 6 вновь выйдет на год позже, как RDR и 5 часть.

1
Neron Clavdius

Всмысле прокатывают? Бери подписку Game Pass и гоняй на ПК

0
NegativePolygon

Я не могу поверить в это

0
OSKaR2255

В связи с этим, от Rockstar Games должен быть какой-нибудь анонс, ремастера RDR1 или GTA 6.

0