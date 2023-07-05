Grand Theft Auto 5 появится в Xbox Game Pass уже сегодня - Microsoft представила список игр на начало июля

Компания Microsoft только что подтвердила первую линейку игр, выходящих на Xbox Game Pass в июле, и нас ждет большой сюрприз. Take-Two и Rockstar снова предложат свой главный хит, и GTA 5 снова перекочует в сервис американской корпорации.
GTA 5 продолжает пользоваться большим спросом, но Rockstar и Take-Two и раньше предлагали игры в рамках различных специальных предложений. Игроки могли получить ее бесплатно в рамках акции Epic Games, и даже одно время игра была доступна в Xbox Game Pass.
Microsoft только что подтвердила семь проектов, и, вероятно, большая часть из них будет интересна клиентам американской корпорации. Компания также предоставит Exoprimal - совершенно новый IP от Capcom.
- Grand Theft Auto V (облако и консоль) - начиная с сегодняшнего дня,
- Sword and Fairy: Together Forever (Cloud, Console и PC) - начиная с сегодняшнего дня,
- McPixel 3 (Cloud, Console и PC) - 6 июля,
- Common'hood (Cloud, Console и PC) - 11 июля,
- Insurgency: Sandstorm (PC) - 11 июля,
- Exoprimal (Cloud, Console и PC) - 14 июля,
- Techtonica (превью игры) (Cloud, Console и PC) - 18 июля,
- The Cave (Cloud и Console) - 18 июля.
Неплохо, очень неплохо. По доброму завидую)
Grand Theft Auto V (облако и консоль)
Рокстары как всегда прокатывают ПК. Не удивлюсь, если GTA 6 вновь выйдет на год позже, как RDR и 5 часть.
Всмысле прокатывают? Бери подписку Game Pass и гоняй на ПК
Я не могу поверить в это
В связи с этим, от Rockstar Games должен быть какой-нибудь анонс, ремастера RDR1 или GTA 6.