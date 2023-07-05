Grand Theft Auto 5 появится в Xbox Game Pass уже сегодня - Microsoft представила список игр на начало июля ©

Компания Microsoft только что подтвердила первую линейку игр, выходящих на Xbox Game Pass в июле, и нас ждет большой сюрприз. Take-Two и Rockstar снова предложат свой главный хит, и GTA 5 снова перекочует в сервис американской корпорации.

GTA 5 продолжает пользоваться большим спросом, но Rockstar и Take-Two и раньше предлагали игры в рамках различных специальных предложений. Игроки могли получить ее бесплатно в рамках акции Epic Games, и даже одно время игра была доступна в Xbox Game Pass.

Microsoft только что подтвердила семь проектов, и, вероятно, большая часть из них будет интересна клиентам американской корпорации. Компания также предоставит Exoprimal - совершенно новый IP от Capcom.