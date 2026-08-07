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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 38 504 оценки

Grand Theft Auto 5 преодолела отметку в 230 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 - более 87 миллионов

monk70 monk70

По мере того, как растёт ожидание Grand Theft Auto 6, особенно с учётом предстоящего расширенного показа в этом месяце, Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2 продолжают демонстрировать высокие показатели. В последнем финансовом отчёте Take-Two сообщается о более чем 230 миллионах продаж первой игры, что на пять миллионов больше, чем в предыдущем отчёте.

Тем временем Red Dead Redemption 2 продана тиражом более 87 миллионов копий, по сравнению с 85 миллионами ранее. Игра стала третьей по продажам в США, и с учётом этого продолжающегося роста продаж, разрыв может со временем только увеличиться. Если, конечно, Nintendo Switch Sports Resort не сможет повторить успех Wii Sports.

Что касается Grand Theft Auto 6, то она выйдет 19 ноября для Xbox Series X/S и PS5. Спустя более года после выхода второго трейлера, Rockstar Games представит расширенный трейлер 27 августа.

Индустрия 131
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Комментарии:  13
Ваш комментарий
North235

ГТАшечка - гташечкой, но RDR2 - это пока лучшее, что случалось с игровой индустрией за последние 10 лет.

16
Egik81

А можно калькуляцию по каждой игре. В данном случае какое издание и его кол-во входят в эти цифры. Я просто терпеть не могу когда мне лапшу вешают...

4
Lvinomord

Рдр2 хорошо зашла.Классная игра.

4
Destroited

геймеры которые положили на обе игры хyй положили на обе игры миллиард хyёв

1
Expansive Ulmer
Rockstar Games представит расширенный трейлер 27 августа.

Намёк на 27год