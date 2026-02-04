Grand Theft Auto 5 продолжает приносить миллионы: продажи превысили 225 млн копий

Take-Two Interactive в новом квартальном финансовом отчёте сообщила, что суммарные продажи Grand Theft Auto V превысили 225 миллионов копий. По сравнению с предыдущим отчётом показатель вырос ещё на 5 миллионов, что в очередной раз подтверждает феноменальный успех игры, вышедшей ещё в 2013 году.
GTA 5 доступна уже на трёх поколениях консолей, а также на ПК, и до сих пор остаётся одной из самых продаваемых и прибыльных игр в истории индустрии. Значительную роль в этом успехе продолжает играть Grand Theft Auto Online.
В отчёте Take-Two отмечает рост повторных пользовательских расходов на 17% в годовом выражении. Общий показатель RCS за квартал увеличился на 23%, а вклад GTA Online оказался ещё выше — рост составил 27%. Регулярные обновления и новый контент удерживают интерес игроков и обеспечивают стабильный доход издателю.
Несмотря на устойчивый успех GTA Online, внимание индустрии всё больше сосредоточено на следующей части серии. Take-Two вновь подтвердила, что релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на ноябрь 2026 года. При этом недавние слухи о возможном отказе от физического издания игры были официально опровергнуты.
Пока фанаты ждут GTA 6, Grand Theft Auto V продолжает демонстрировать редкий для индустрии пример долгоживущего хита, который остаётся коммерчески успешным более десяти лет после релиза.
читеров...
Где? Я их с выходом Enhanced вообще не видел.
Чего вы так на этих читеров гоните.. Неужели так иногда хочется потешить свою чсв-уху путём бесконечных гриндов в онлайне..) Не, я в онлайн читеров тоже не понимаю и читинг там неуместен(когда меж людьми соревнухи).. Но, люди ведь разные.
А ГТА5 Онлилайн) доильня та ещё
Там в новой версии внутри игровой чат убрали. А вот когда он был, там чисто школьники сидели. Видимо уже второе или третье их поколение.
А где нишкольники сидят? Мб в твоей любимой игре про фeмбоев? Тогда мы уж лучше со школьниками)
"Нишкольники" сидят в Геншине
А ведь действительно и без обид, но игры-то впервую очередь на совсем молодёжь, на подростков, тинейджеров, если хочешь, и ориентированы.. - Нет?)
Пните меня, когда будет куплено 249,999,999 копий - обязательно куплю, чтобы войти в историю.
Даже с учётом того, что в ГТА после вертолётиков Вайс Сити вообще не играл
поэтому сингл длс отменили
Странно, что при таких цифрах за столько времени почти никто не попытался аналогичный продукт выдать.