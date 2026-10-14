Grand Theft Auto 5 уберут из PS Plus Extra за два дня до выхода GTA 6

GTA 5 покинет каталог PlayStation Plus Extra 17 ноября 2026 года — всего за два дня до выхода Grand Theft Auto 6. Об этом свидетельствует официальное системное уведомление, которое Sony начала показывать владельцам PlayStation 5. Компания предлагает подписчикам успеть пройти приключения Майкла, Тревора и Франклина до появления долгожданного продолжения.

В уведомлении пользователям предлагают запустить GTA 5 или оформить предзаказ GTA 6. Таким образом, Sony не просто напоминает об удалении игры из подписки, но и использует приближение новой части серии, чтобы привлечь внимание к её выходу.

Впрочем, исчезновение GTA 5 из каталога вряд ли означает окончательное прощание с сервисом. Игры Rockstar Games уже неоднократно возвращались в PlayStation Plus Extra после временного исключения. Например, GTA 5 с декабря 2023 года несколько раз появлялась в подписке и покидала её. Похожая ситуация складывалась и с Red Dead Redemption 2.

Полный список игр, которые покинут каталог PS Plus в ноябре, ожидается 20 октября. Тогда Sony должна раскрыть очередное обновление подписки и уточнить, какие проекты останутся доступны пользователям.

Для тех, кто хотел повторно пройти GTA 5 перед выходом продолжения, новость означает, что откладывать возвращение в Лос-Сантос не стоит. Впрочем, если игра снова появится в подписке в будущем, это позволит наверстать упущенное без отдельной покупки.