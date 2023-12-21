Grand Theft Auto V может вскоре исчезнуть из Xbox Game Pass

В июле этого года Microsoft представила новую партию игр для Xbox Game Pass, и одной из игр, привлекших к себе особое внимание, стала Grand Theft Auto V, которая по-прежнему доступна подписчикам.

Но похоже, что популярная игра от Rockstar Games вскоре может исчезнуть из Xbox Game Pass, поскольку некоторые игроки начали получать уведомление о том, что игра покинет сервис. Как сообщается в уведомлении, Grand Theft Auto V исчезнет из Xbox Game Pass уже 31 декабря 2023 года. При этом обратите внимание, что пока еще ничего не подтверждено.

"Играйте в Game Pass до 31/12. Играйте до того, как Grand Theft Auto V попрощается с вами, или купите ее с 20-процентной скидкой, чтобы продолжать веселиться!"

Стоит напомнить, что игра уже была доступна на сервисе в прошлом, но была удалена, а затем снова добавлена и доступна на данный момент, с возможностью игры через Cloud.

Поскольку пока ничего не подтверждено, лучше воспринимать эту информацию как слух.