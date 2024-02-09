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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 26 896 оценок

Grand Theft Auto V продана тиражом более 195 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 - 61 миллион

monk70
Новости

Take-Two Interactive Software объявила свои финансовые результаты за третий квартал финансового года, относящийся к периоду с октября 2023 года по декабрь 2023 года, в дополнение к обновленным данным о продажах Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 и других игр.

Издатель упомянул в своих финансовых документах, что чистые заказы составили $1,34 млрд, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Чистые заказы от текущих потребительских расходов (микротранзакции и подписки) снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 75% от общего объема. Компания также зафиксировала чистый убыток в размере $91,6 млн.

По состоянию на сентябрь 2023 года было продано более 195 миллионов единиц Grand Theft Auto V (всего по франшизе — более 420 миллионов копий), а по состоянию на сентябрь 2023 года Red Ded Redemption 2 — более 61 миллиона копий (в совокупности 86 миллионов копий по франшизе в целом). ).

Обе игры продолжают неуклонно расти по сравнению с последними цифрами, опубликованными в ноябре, которые составили соответственно более 190 миллионов и более 57 миллионов единиц.

Также стало известно, что количество экземпляров Borderlands 3 на сегодняшний день выросло с 18 до более чем 19 миллионов, а NBA 2K24 было продано более 7 миллионов копий.

По традиции, в последние несколько кварталов Take-Two опубликовала снимок своего портфеля игр, находящихся в разработке, которые компания хочет выпустить к марту 2026 года. Цифры не изменились по сравнению с версией, представленной три месяца назад, но было раскрыто больше игр, включая долгожданную Grand Theft Auto 6.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
DrZoiberg

GTA для микроцефалов, RDR2 для всех остальных

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ALEX-220

боюсь представить цыфры 6 части

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askazanov

Ага, ещё стоимость будет в два , а ьо и втри раза дороже! )))

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