GTA 5 и GTA Online официально появятся в ОАЭ и Саудовской Аравии спустя 12 лет после релиза

Неожиданный сюрприз: выпущенная в 2013 году Grand Theft Auto 5, которая с тех пор разошлась тиражом 215 миллионов копий, будет официально доступна в ОАЭ и Саудовской Аравии. Начиная с 17 июля 2025 года игра будет доступна без каких-либо изменений в цифровых магазинах, среди которых PlayStation, Xbox и PC.
В стартовых версиях будут реализованы улучшения текущего поколения, включая трассировку лучей, освещение HDR, ускоренное время загрузки, улучшенные текстуры и такие эксклюзивные для ПК функции, как FSR, DLSS и глобальное освещение с трассировкой лучей.
Согласно официальному пресс-релизу, обе игры получили рейтинг 21+ без изменений от Совета по СМИ ОАЭ и Главного управления по регулированию СМИ в Саудовской Аравии, что свидетельствует об официальном одобрении со стороны регулятора. Это станет серьезным шагом для франшизы, которую ранее запретили в регионе из-за чувствительных тем, таких как сцены насилия, употребление наркотиков и другой взрослый контент.
Это интересный и долгожданный шаг, особенно с учетом долгожданного выхода Grand Theft Auto 6 в следующем году. Появление GTA 5 в продаже говорит о том, что в стране появились новые правила или изменения в законодательстве, которые теперь разрешают распространение подобных игр.
Запрещали за насилие, а теперь внезапно оно стало приемлемым, удивительная гибкость принципов
Осовременивание консервативных режимов налицо
Спасибо за бета тест, кафиры!
Интересно посмотреть что именно вырезали из игры, а вырезать там много чего можно, например: стрипклубы, проституток, алкоголь, наркотики, гей символику, шуточки на радио и в диалогах.
"Чувствительные" пусечки восточные наконец почуяли запах денег? Долго до них доходило. Пора уже прорабатывать "шестёрку". Интересно, а у них там тёлки на пляжах в парандже будут?:)))
Какой приятный сюрприз, мы все так рады