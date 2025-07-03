GTA 5 и GTA Online официально появятся в ОАЭ и Саудовской Аравии спустя 12 лет после релиза

Неожиданный сюрприз: выпущенная в 2013 году Grand Theft Auto 5, которая с тех пор разошлась тиражом 215 миллионов копий, будет официально доступна в ОАЭ и Саудовской Аравии. Начиная с 17 июля 2025 года игра будет доступна без каких-либо изменений в цифровых магазинах, среди которых PlayStation, Xbox и PC.

В стартовых версиях будут реализованы улучшения текущего поколения, включая трассировку лучей, освещение HDR, ускоренное время загрузки, улучшенные текстуры и такие эксклюзивные для ПК функции, как FSR, DLSS и глобальное освещение с трассировкой лучей.

Согласно официальному пресс-релизу, обе игры получили рейтинг 21+ без изменений от Совета по СМИ ОАЭ и Главного управления по регулированию СМИ в Саудовской Аравии, что свидетельствует об официальном одобрении со стороны регулятора. Это станет серьезным шагом для франшизы, которую ранее запретили в регионе из-за чувствительных тем, таких как сцены насилия, употребление наркотиков и другой взрослый контент.

Это интересный и долгожданный шаг, особенно с учетом долгожданного выхода Grand Theft Auto 6 в следующем году. Появление GTA 5 в продаже говорит о том, что в стране появились новые правила или изменения в законодательстве, которые теперь разрешают распространение подобных игр.