GTA 5 могла получить сюжетное дополнение с поездкой Тревора в Париж

Утечка материалов из GTA 5 раскрыла новые подробности о сюжетном дополнении, которое Rockstar так и не выпустила. Судя по найденным файлам, в одной из миссий Тревор мог отправиться в Париж — а значит, серия впервые за много лет могла вывести игроков за пределы США.

На прошлой неделе в сеть попала большая коллекция файлов и ассетов GTA 5 с вырезанным контентом. Rockstar начала добиваться удаления роликов, в которых разработчики и блогеры показывали эти материалы, однако фанаты успели изучить часть утечки. Среди обнаруженного оказались не только невышедшие версии локаций, но и новые подробности о сюжетных DLC, которые планировались для игры.

Еще в 2013 году Rockstar сообщила о планах выпускать сюжетные дополнения для GTA 5. Первое из них ожидалось уже в 2014 году, однако в итоге ни один из таких крупных сюжетных проектов не вышел. Приоритетом для студии стали GTA Online и разработка Red Dead Redemption 2.

Одно из отмененных дополнений должно было сосредоточиться на Треворе. По задумке он становился своеобразным секретным агентом и выполнял задания для правительства, включая устранение влиятельных целей. Ранее об этой концепции уже было известно, однако новые файлы раскрыли неожиданную деталь — действие некоторых эпизодов могло частично переместиться в Париж.

В найденных материалах есть незавершенный уровень с роскошными апартаментами, из которых открывается вид на Эйфелеву башню. Правда, сама достопримечательность пока выглядит как обычное плоское изображение за пределами игровой зоны, поэтому это еще не доказывает, что Rockstar собиралась создавать полноценный Париж.

Возможно, апартаменты использовались бы только для кат-сцены или отдельной миссии, например связанной с покушением на цель. Поэтому неизвестно, насколько масштабной должна была быть поездка Тревора во Францию. Тем не менее сама находка показывает, что Rockstar как минимум рассматривала возможность вывести сюжет GTA 5 за пределы привычных американских локаций.

Для серии это стало бы довольно необычным шагом. В последний раз GTA отправляла игроков за границу еще в 1999 году — в дополнении GTA: London 1969, действие которого происходило в Лондоне. С тех пор основные части серии всегда использовали вымышленные версии американских городов.

Бывший сценарист и креативный директор Rockstar Дэн Хаузер позже объяснял, почему разработчики не спешили переносить GTA в другие страны. По его словам, франшиза настолько тесно связана с американской культурой, оружием и определенными образами, что полноценная игра за пределами США могла бы работать уже не совсем так, как привычная GTA.

Актер Стивен Огг, исполнивший роль Тревора, ранее также рассказывал о несостоявшемся дополнении. Он успел снять для него несколько сцен, но Rockstar в итоге прекратила работу над проектом.

Бывший старший художник по камере Rockstar Джо Робино утверждал, что DLC было готово примерно наполовину, когда его отменили. По его словам, после запуска GTA Online было сложно оправдать дальнейшую разработку отдельного сюжетного дополнения, поскольку онлайн-режим приносил компании огромные деньги и пользовался большой популярностью.

При этом часть наработок из отмененного проекта, судя по всему, все же использовали в GTA Online. Некоторые идеи могли попасть в последующие обновления, включая The Doomsday Heist.