GTA 5 не умирает: FiveM побил рекорд в 200 000 игроков - и это накануне выхода GTA 6

Мод, который Rockstar купила вместо того чтобы закрыть, продолжает расти

GTA 5 вышла в 2013 году - но мод FiveM для ролевых серверов только набирает обороты. В воскресенье, 15 марта, платформа установила новый рекорд: 202 756 одновременных игроков в Steam.

Что такое FiveM

FiveM — это платформа для RP-серверов в GTA 5, на которых игроки живут жизнью обычных граждан, полицейских, бандитов и бизнесменов. Rockstar оценила проект настолько высоко, что в 2023 году купила команду разработчиков Cfx.re - создателей FiveM и аналогичного мода RedM для Red Dead Redemption 2.

Цифры впечатляют

С момента появления FiveM в Steam в декабре 2025 года платформа росла практически каждую неделю. На прошлых выходных она вплотную подобралась к отметке 200 000 — 197 976 игроков. В эти выходные барьер был наконец пробит.

При этом учитываются только Steam-игроки — владельцы бесплатной версии из Epic Games Store в статистику не попадают, так что реальная цифра может быть значительно выше.

Что это значит для GTA 6

FiveM давно обогнала официальный GTA Online по популярности среди RP-сообщества. И то, что Rockstar купила платформу, намекает на очевидное: официальные RP-серверы в GTA 6 — вопрос времени.

GTA 6 выходит осенью 2026 года.