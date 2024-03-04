GTA 5 облегчила профессиональному футболисту недавний переезд в Лос-Анджелес, потому что он уже будто знал город

Обладатель Кубка мира по футболу Уго Льорис думал, что переезд в новую команду в Лос-Анджелесе не составит большого труда, ведь он так много играл в Grand Theft Auto.



В недавнем интервью GetFootballNewsFrance бывший вратарь "Тоттенхэм Хотспур" и капитан сборной Франции рассказал о переезде из Лондона, где он провел последние 12 лет в качестве голкипера, в Лос-Анджелес. Переезд связан с тем, что в конце прошлого сезона его отпустили из Тоттенхэма, и теперь он выступает за клуб Высшей футбольной лиги LA FC.



"С точки зрения населения, кажется, что с каждым переездом он становится все больше, но я думаю, что мы остановимся на этом", - сказал Льорис о городах, в которых он жил раньше, и о том, как они соотносятся с Лос-Анджелесом. "Киноиндустрия, Доктор Дре, GTA... Я так много играл в эту игру на PlayStation, что у меня сложилось впечатление, будто я знаю все достопримечательности города, даже не побывав здесь".

Трудно понять, о какой именно GTA говорит Льорис. Вратарь мог говорить о San Andreas на PS2, которая была основана на Лос-Анджелесе, или о GTA 5, которая тоже основана на Лос-Анджелесе. Учитывая, что ему 37 лет, он вполне мог говорить о любой из этих игр, но более свежая версия более вероятна.



Издание сообщает, что Льорис якобы отказался от более высокой зарплаты в таких клубах, как "Байер Леверкузен", "Ньюкасл Юнайтед", "ОГК Ницца" и "ПСВ Эйндховен", в пользу перехода в "Лос-Анджелес". Возможно, то, что Льорис так много играл в GTA на протяжении многих лет, повлияло на решение отказаться от других клубов и переехать в Лос-Анджелес.