GTA 5 опять слили: новая масштабная утечка на 200 ГБ содержит ранние ассеты GTA 6 и отмененный Либерти-Сити

В открытый доступ попал очередной колоссальный массив данных студии Rockstar Games. В сеть утек архив объемом почти 200 гигабайт, включающий исходный код, рабочие утилиты разработчиков и дебаг-сборки Grand Theft Auto 5 для различных платформ. При детальном изучении файлов датамайнеры уже успели обнаружить ранние ассеты Grand Theft Auto 6, а также подробные чертежи масштабного сюжетного дополнения с Либерти-Сити, которое в итоге было отменено.

Информацией о находках поделился датамайнер под ником TJGM. С помощью инструмента CodeWalker энтузиасты изучили тестовые зоны отмененного сюжетного DLC для GTA 5 под рабочим названием LibertyV. В коде обнаружены зоны береговых линий, аудиосетки и технические файлы.

Согласно полученным контурам карты, новая версия Либерти-Сити должна была значительно превосходить по площади город из GTA 4. По одной из главных теорий датамайнеров, наработки этой масштабной локации не пропали даром: после смены приоритетов студии проект могли отложить, чтобы в будущем адаптировать мегаполис в качестве крупного пострелизного расширения для GTA 6 или ее сетевого режима.

Помимо этого, утекший архив содержит и прямые материалы по самой GTA 6:

В базе найдены исходные трехмерные элементы и технические ассеты, создававшиеся на начальных стадиях производства шестой части.

В слив вошли внутренние инструменты Rockstar Games, интерфейсы отладки для всех поддерживаемых платформ и неиспользованные заготовки для GTA Online.

Кроме этого, энтузиасты обнаружили ранние дубли озвучки персонажей. В частности, в черновой версии миссии «Запрос в друзья», где Трейси и Майкл спорят из-за телевизора.

Компания Rockstar Games и материнский холдинг Take-Two пока не прокомментировали утечку. Из-за внушительного объема данных сообщество еще продолжает разбирать файлы, поэтому в ближайшие дни могут появится новые подробности об отмененных проектах и внутреннем пайплайне студии.