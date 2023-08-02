GTA 5 получила новый сюжетный мод с более 30 моделями NPC, управляемыми ИИ ©

Моддер Bloc выпустил новое сюжетное фанатское дополнение для Grand Theft Auto 5 под названием Inworld Sentient Streets. Этот мод предлагает совершенно уникальный опыт, отличный от основной сюжетной линии GTA 5, и одной из его важных особенностей являются NPC с искусственным интеллектом.

В этом фанатском дополнении вы возьмете на себя роль опытного и успешного сотрудника правоохранительных органов в полицейском управлении Лос-Сантоса (LSPD). Кроме того, вы можете выбрать одного из трех разных партнеров, каждый со своими характеристиками.

Игроки будут сталкиваться с огромными проблемами на протяжении всей своей смены, взаимодействовать с криминальными элементами и проявлять свое мастерство в принятии решений. В этом моде игроки также смогут сделать свой собственный выбор. Например, вы можете использовать тактику убеждения, чтобы разрядить напряженную ситуацию, и использовать инновационные стратегии для получения важной информации от преступников. Вы даже можете исследовать путь коррупции, принимая взятки.

Как уже говорилось, одной из самых больших особенностей этого мода для GTA 5 являются NPC с искусственным интеллектом. Согласно его описанию, NPC в этом моде работают на движке персонажей Inworld AI с голосами ElevenLabs. Inworld AI — это альтернатива ChatGPT. Этот инструмент позволяет разработчикам игр выходить за рамки деревьев диалогов, чтобы создавать повествования и NPC с использованием ИИ. Как заявил Bloc, этот мод для GTA 5 использует более 30 моделей искусственного интеллекта, которые позволяют игрокам вести открытые беседы в режиме реального времени с эксцентричными членами культа, хитрыми полицейскими и ничего не подозревающими гражданскими лицами.

В целом, это звучит как очень забавный сюжетный мод, и вы можете полностью бесплатно с нашего сайта на высокой скорости. Ниже вы также можете найти видео геймплея для него.